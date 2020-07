Life

Ο ΑΝΤ1 γιόρτασε πρωτιές και επιτυχίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Θοδωρής Κυριακού, μέλη της Διοίκησης και οι παρουσιαστές των εκπομπών του σταθμού έκαναν απολογισμό της “σεζόν του κορονοϊού”.

Με ένα «οικογενειακό» δείπνο ο ANT1 άφησε πίσω του μια ιδιαιτέρως ανταγωνιστική τηλεοπτική χρονιά, η οποία του χάρισε πολλές επιτυχίες και ακόμα περισσότερες πρωτιές.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, και η διοίκηση του καναλιού καλωσόρισαν σ’ ένα δροσερό κήπο των βορείων προαστίων τους παρουσιαστές σε μια βραδιά που τα είχε όλα: ζεστή ατμόσφαιρα, γέλιο, αναμνήσεις και σχέδια για το μέλλον.

Το βράδυ της Τετάρτης, στο εστιατόριο «Omikron», μια μεγάλη παρέα έγιναν οι: Γιώργος Παπαδάκης, Νίκος Χατζηνικολάου, Φαίη Σκορδά, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Μαρία Μπεκατώρου, Τάσος Τέλλογλου, Νίκος Ρογκάκος, Παναγιώτης Στάθης, Σάββας Πούμπουρας, Αντώνης Φουρλής, Ρίτσα Μπιζόγλη, Τάσος Αρνιακός, Λίτσα Πατέρα, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Άρης Καβατζίκης.

Με τους παρουσιαστές αντάλλαξαν ευχές για καλό καλοκαίρι διευθυντικά στελέχη, καθώς και διευθυντές τμημάτων του σταθμού: Στέλλα Λίτου (General Manager Antenna TV), Φωτεινή Ραξή (Deputy General Manager Antenna TV), Jonathan Procter (Group Managing Director), Στρατής Λιαρέλλης, Τζώρτζης Ποφάντης (Chief Content Officer), Κωστής Τσιακανίκας (Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης), Άννα Αρβανίτη (Executive Producer), Άννα Βλαβιανού (Corporate Communications & PR Director Antenna TV).