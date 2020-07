Κοινωνία

Οργή κατοίκων στο Μάτι: “παίζουν με τις ζωές μας” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονη η αντίδραση συγγενών των 102 νεκρών από την φονική φωτιά, στην απόρριψη της πρότασης για δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.