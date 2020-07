Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: έφοδος σε κελιά έβγαλε “λαβράκι” (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση των φρουρών σε τρεις πτέρυγες των φυλακών.

Μεγάλος αριθμός αντικειμένων εντοπίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε κελιά - θαλάμους στις πτέρυγες Α΄, Δ΄ και Ε’ του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού I .

Ειδικότερα έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε η Ομάδα Αντιμετώπισης Έκνομων Ενεργειών της Εξωτερικής Φρουράς του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 ξύλινα ρόπαλα και αυτοσχέδιο γκλόπ,

2 αυτοσχέδια μαχαίρια,

λάμα χαρτοκόπτη, κομμάτι σιδερόβεργας, μεταλλική βέργα, μεταλλικό έλασμα,

14 καρτέλες με χάπια,

6 κινητά τηλέφωνα, 7 φορτιστές, 9 ακουστικά, 5 θήκες και κάρτα sim ,

5 usb stick, 3 καλώδια usb και 2 router,

4 κατσαβίδια, 13 βίδες, γάντζο και κλειδί allen ,

4 μεταλλικά πιρούνια και σύριγγα,

3 νυχοκόπτες, ψαλίδι και διαβήτης,

3 καθρεφτάκια παρακολούθησης,

89 τηλεκάρτες,

230 ευρώ,

τράπουλες και μάρκες.

Διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια αστυνομική Αρχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

Ναρκωτικά στις Φυλακές Τρικάλων

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες σήμερα στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων από Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους, βρέθηκε στην κατοχή κρατουμένου και κατασχέθηκε ποσότητα (69,23) γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης.

Τα ναρκωτικά παραδόθηκαν στο οικείο Τμήμα Ασφάλειας, που επελήφθη της προανάκρισης, ενώ παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.