Νέα έρευνα για την “υπόγεια” διαδρομή των χρημάτων του Καλογρίτσα (βίντεο)

Αναπάντητα ερωτήματα, “συμπτώσεις” και δαιδαλώδεις μεταφορές ποσών, με αιχμή την διεκδίκηση τηλεοπτικής άδειας.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το εάν θα αναζητηθούν ευθύνες για το ρόλο του Νίκου Παππά στην χειραγώγηση του τηλεοπτικού τοπίου, μέσω ύποπτων διαδρομών, καθώς και για το εάν υπήρχε εμπλοκή ακόμα και του Αλέξη Τσίπρα, στα όσα καταγγέλλει ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, αφήνει η Κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, οι ελεγκτικές αρχές της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν βάλει ήδη στο μικροσκόπιο τουλάχιστον έναν τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, ο οποίος αναφέρεται στα mail που αντάλλαξαν η πλευρά Καλογρίτσα και ο κατασκευαστικός κολοσσός «CCC», κατ εντολή - όπως αναφέρουν στην αλληλογραφία – του “White House” και του Νίκου Παππά.

Στις αποκαλύψεις έρχεται να προστεθεί η χαρτογράφηση από την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», των υπόγειων διαδρομών των εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε η πλευρά Καλογρίτσα για να μπορέσει να συμμετέχει στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, με την καθοδήγηση - όπως υποστηρίζει - του Νίκου Παππά. Ανάμεσα σε αυτά, τα τρία εκατομμύρια ευρώ - όπως υποστηρίζει η πλευρά Καλογρίτσα - που έφυγαν από λογαριασμό του κατασκευαστικού ομίλου στο Άμπου Ντάμπι, εμβάστηκαν σε λογαριασμούς της πλευράς Καλογρίτσα στην Attica Bank και πιστώθηκαν για την συμμετοχή Καλογρίτσα στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

Η εξεύρεση κεφαλαίων για να μπορέσει η εταιρεία «Ι. Καλογρίτσας» να διεκδικήσει τηλεοπτική άδεια είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ιδρύεται η εταιρεία «Ιωάννης Καλογρίτσας». Για να ενισχυθεί και να μπορέσει να διεκδικήσει άδεια, σύμφωνα με το νόμο του Νίκου Παππά, διοχετεύονται σε αυτήν δύο δάνεια από την ATTICA BANK, συνολικού ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί έρχονται να προστεθούν και τα τρία εκατομμύρια ευρώ από τον κατασκευαστικό όμιλο CCC.

Αυτό συμβαίνει καθώς η πλευρά Καλογρίτσα χρειάστηκε στη συνέχεια τρία εκατομμύρια ευρώ για την εγγυητική επιστολή που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ακόμη 5,5 εκατομμύρια για εξόφληση προστίμων -καθώς δεν θα έπρεπε να έχει τέτοια βάρη, βάσει του νόμου Παππά - αλλά και κεφάλαιο πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ, όπως πάλι όριζε ο «νόμος Παππά».

Μία εβδομάδα πριν το ΣτΕ ακυρώσει ως αντισυνταγματικό το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, η εταιρεία «Ιωάννης Καλογρίτσας» τροποποιείται και μετονομάζεται σε «Media Doc», με απώτερο στόχο την έκδοση της εφημερίδας «DOCUMENTO». Λίγους μήνες μετά, η πλευρά Καλογρίτσα αποχωρεί χωρίς αξιώσεις, αφήνοντας -σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ» στο ταμείο του DOCUMENTO τα 3 εκατομμύρια της «CCC» και άλλα δύο εκατομμύρια από το υπόλοιπο του δανείου.

Η έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος, που βρίσκεται σε εξέλιξη, επικεντρώνεται και στους διαχειριστές του τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο, που σύμφωνα με τα mail, που αντάλλασσαν τα στελέχη της «CCC» και η πλευρά Καλογρίτσα γνώριζαν ο Νίκος Παππάς, το Μέγαρο Μαξίμου και το μυστηριώδες πρόσωπο «White Porscha».

Ένα ερώτημα που θα θέσουν αναμφισβήτητα οι ελεγκτές - αν επιβεβαιωθεί η εμπλοκή του Νίκου Παππά - είναι η παρουσία ή μη στο κυπριακό σκέλος των συναλλαγών του Κύπριου δικηγόρου, Αρτέμη Αρτεμίου. Ο εν λόγω δικηγόρος θεωρείται ειδικός στην ίδρυση off shore εταιρειών και είχε συνταξιδέψει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με τον Νίκο Παππά, στη Βενεζουέλα.

Η Κύπρος άλλωστε έχει συνδεθεί και άλλες φορές με το όνομα του Νίκου Παππά. Όταν το 2015 και το 2016 βρέθηκε στο νησί σε κυβερνητικά ταξίδια είχε προκαλέσει δημοσιεύματα για τις συναντήσεις του εκεί με τον κρατούμενο για ατασθαλίες Βενιζέλο Ζαννέτο, πρώην υπεύθυνο για τα οικονομικά του ΑΚΕΛ. Στην Κύπρο, στις 21 Μαΐου 2016 έγινε και η επίμαχη συνάντηση του Νϊκου Παππά με τον Σάμπυ Μιωνή, που αποτελεί αντικείμενο της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον ρόλο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.