“Γύρισε” στην φυλακή ο “παιδεραστής του Ρεθύμνου”

Ανατροπή στην υπόθεση του γυμναστή, μετά την επανεξέταση του βουλεύματος, βάσει του οποίου αφέθηκε ελεύθερος.

Στην φυλακή οδηγείται ξανά, δύο μήνες μετά την αποφυλάκισή του, ο καταδικασμένος για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων, γυμναστής, αποκαλούμενος και ως «παιδεραστής του Ρεθύμνου».

Η εξέλιξη αυτή δρομολογήθηκε μετά την επανεξέταση του βουλεύματος για την υφ’ όρων απόλυση του από τις φυλακές Γρεβενών και την εκδίκαση της έφεσης που είχε ασκηθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.

Το Συμβούλιο Εφετών Δυτικής Μακεδονίας ανέτρεψε την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Γρεβενών και έκρινε πως ο καταδικασμένος σε 220 χρόνια κάθειρξης, είναι επικίνδυνος να διαπράξει εκ νέου το αδίκημα και πως η «συμπεριφορά του είναι καλή κατ’ επίφαση».

Ο άνδρας, ο οποίος είχε καταδικαστεί αρχικά σε κάθειρξη 401 ετών (ανώτατο όριο φυλάκισης τα 25 χρόνια) για παιδεραστία σε βάρος 36 ανήλικων αγοριών στο Ρέθυμνο της Κρήτης, είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, όταν συμπλήρωσε 7 χρόνια, 10 μήνες και 25 μέρες κράτησης.

Συνελήφθη και πάλι με εισαγγελική εντολή για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Στη συνέχεια, ωστόσο, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Γρεβενών, αφέθηκε ξανά ελεύθερος.

Ακολούθως, ο εισαγγελέας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας άσκησε έφεση κατά του βουλεύματος αποφυλάκισης και σήμερα Πέμπτη το Συμβούλιο Εφετών με βούλευμά του αποφάσισε ότι πρέπει να επιστρέψει στις φυλακές.

Έτσι, αστυνομικοί, όπως αναφέρει το protothem.gr, τον συνέλαβαν το απόγευμα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη για να τον οδηγήσουν στις φυλακές.