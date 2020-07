Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικό βρέθηκε αγοράκι σε επέμβαση αφαίρεσης σκωληκοειδίτιδας

Σε τεστ υποβλήθηκαν και οι γονείς του, που είναι και οι δύο γιατροί, όμως τα αποτελέσματα για εκείνους ήταν αρνητικά.

Αγοράκι, ηλικίας 10 ετών από τη Σερβία, που έκανε με την οικογένειά του διακοπές στη Θάσο, βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό, στη διάρκεια εγχείρησης αφαίρεσης σκωληκοειδίτιδας στο νοσοκομείο Καβάλας.

Το παιδάκι αρχικά παραπονέθηκε για πόνους στην κοιλιά και ο πατέρας του με ιδιωτικό αυτοκίνητο το μετάφερε στο νοσοκομείο Καβάλας όπου διαπιστώθηκε το πρόβλημα και πριν από την εγχείρηση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το παιδί υποβλήθηκε σε τεστ.

Το τεστ βγήκε θετικό, αλλά ο μικρός ασθενής ήταν τελείως ασυμπτωματικός.

Σε τεστ υποβλήθηκε και η μητέρα, η οποία βρέθηκε αρνητική, ενώ ο πατέρας είχε υποβληθεί σε τεστ κατά την είσοδό του στην Ελλάδα από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα.

Ο διοικητής του Γενικό Νοσοκομείου Καβάλας, Ντίνος Κλειτσιώτης, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπογράμμισε πως η μετεγχειρητική πορεία του μικρού είναι πάρα πολύ καλή, ενώ συνοδεύεται από την μητέρα του και οι δυο βρίσκονται σε απομόνωση.

Ο μικρός ασθενής θα παραμείνει στο νοσοκομείο για ακόμη τρεις ημέρες και μετά το εξιτήριο θα επιστρέψει στη Θάσο, όπου θα μεταφερθεί μαζί με την μητέρα του στο ξενοδοχείο καραντίνας, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Ο κ. Κλειτσιώτης, υπογράμμισε ότι και οι δυο γονείς του 10χρονου είναι γιατροί και ειλικρινά έχουν αναστατωθεί, καθώς σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν να περάσουν αυτή την περιπέτεια κατά τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε, υπάρχει άριστη συνεργασία και επικοινωνία με την οικογένεια και εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι όλα θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η οικογένεια έχει ακόμα ένα παιδάκι, που παραμένει στη Θάσο μαζί με τον πατέρα του.