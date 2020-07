Πολιτική

Μητσοτάκης: επίδειξη ισχύος απέναντι στην απρόβλεπτη Τουρκία (εικόνες)

Μεστός μηνυμάτων ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού, κατά την καθέλκυση του πρώτου εκ των 10 σκαφών, που δώρισε στο ΛΣ η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Στην τελετή καθέλκυσης του πρώτου από τα δέκα ταχύπλοα σκάφη που δωρίζει στο Λιμενικό Σώμα η εταιρεία κοινωνικής προσφοράς «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πύλη Ε1 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κατά την τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός επισήμανε τη συνεισφορά του Λιμενικού στην αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών και τη διάσωση ζωών, τη στιγμή που η Ελλάδα αντιμετωπίζει απρόβλεπτες συμπεριφορές στη θάλασσα και στον Έβρο. Εξήρε το άοκνο έργο των ανδρών και γυναικών του Σώματος, ενώ στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος και τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να παραλείψει τη μέριμνα της πολιτείας για την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας.

«Τελικά, η θάλασσα έχει σύνορα. Και η πατρίδα έχει το σχέδιο, τη δύναμη, αλλά κυρίως τους ανθρώπους να τα υπερασπίσει. Να δείξει ότι αυτά δεν αποτελούν μόνο σύνορα της πατρίδας μας αλλά αποτελούν και τα εξωτερικά όρια της Ευρώπης. Αλλά να φροντίσει, επίσης, ώστε στην περιοχή να μην χάνονται ζωές, ούτε να γίνεται εμπόριο δυστυχισμένων ανθρώπων», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο «δεν έφτασε καμία βάρκα στη Λέσβο», το πρώτο εξάμηνο του έτους οι ροές μειώθηκαν κατά 45% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ το τελευταίο τρίμηνο η μείωση ανήλθε στο 80%. «Πρόκειται για ένα ακόμα παράσημο στο στήθος των λιμενικών μας. Πρόκειται, όμως, και για ένα μήνυμά προς τους διακινητές, όλους αυτούς που στήνουν άθλια κυκλώματα εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου: Αυτοί οι δρόμοι της ντροπής, οι δρόμοι του φόβου, κλείνουν οριστικά», είπε.









Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι τους επόμενους μήνες θα επιλεγεί ο ανάδοχος για το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, ένα «απολύτως κρίσιμο έργο» το οποίο θα δίνει στο Λιμενικό ροή εικόνας και πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στο Σώμα να επιχειρεί πιο αποτελεσματικά αλλά και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Όπως έλεγε και ο ιδρυτής του Λιμενικού Σώματος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, “το πιο ισχυρό επιχείρημα είναι η ισχύς”. Θα προσέθετα όχι η χρήση της, αλλά η παρουσία της και η προβολή της. Οι γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής, το γνωρίζουν, άλλωστε, από πρώτο χέρι: Το δόγμα της “επιθετικής επιτήρησης”, όπως ονομάζεται η αποτροπή της εισόδου σκαφών με παράνομους επιβάτες σε ελληνικά νερά, έχει ήδη φέρει αποτελέσματα», ανέφερε.

Τα νέα σκάφη, ισλανδικής σχεδίασης αλλά ελληνικής κατασκευής, θα ενισχύσουν σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιμενικού στη θάλασσα. Θα διατεθούν κυρίως σε Λιμενικές Αρχές του Ανατολικού Αιγαίου και, χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, θα αυξήσουν την ετοιμότητα και την ταχύτητα ανταπόκρισης του στόλου του Λιμενικού στα νησιά.

Κάθε ταχύπλοο διαθέτει δύο εξωλέμβιους κινητήρες συνολικής ισχύος 900 ίππων, είναι ευέλικτο, έχει τη δυνατότητα να φέρει βαρύ οπλισμό, διαθέτει θάλαμο διακυβέρνησης με αντιβαλλιστική προστασία, ενώ παράλληλα είναι εξοπλισμένο με συστήματα επιτήρησης τελευταίας τεχνολογίας, όπως κάμερα καταγραφής και απευθείας μετάδοσης. Η σχεδίαση του μοντέλου που επελέγη -του Leiftur 1100 Cabin Patrol της εταιρείας RAFNAR- επιτρέπει την πλεύση ακόμα και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ο Πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στο προσωπικό του Λιμενικού, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τις κυβερνήτες δύο σκαφών που επιχειρούσαν εκείνη την ώρα στο Ανατολικό Αιγαίο. «Για εσάς, κυρίως για τους άνδρες, τους κυβερνήτες, τα πληρώματα των σκαφών δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει νύχτα. Τα σύνορα φυλάσσονται 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επεσήμανε επίσης τη σημασία της σύμπραξης του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα προς όφελος όλων, καθιστώντας σαφές ότι αυτό αποτελεί σταθερή κυβερνητική πολιτική. «Σε κάθε κρίσιμη στιγμή για τη χώρα η σύμπραξη του Δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί εθνική εφεδρεία αλλά και πατριωτική επένδυση προόδου. Και γι’ αυτό και συνιστά και θα εξακολουθεί να συνιστά κυβερνητική επιλογή», είπε ο Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι ήδη έχει απλοποιηθεί το γραφειοκρατικό και φορολογικό πλαίσιο ώστε να διευκολυνθούν όσοι θέλουν να στηρίξουν το έργο της πολιτείας.

Έως το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν παραληφθεί επτά σκάφη, ενώ τα υπόλοιπα τρία θα παραδοθούν το πρώτο τρίμηνο του 2021. Το πρώτο σκάφος, που καθελκύστηκε απόψε, ήταν δωρεά της οικογένειας του Νικόλα Λαιμού. Οι υπόλοιποι δωρητές είναι: Ίδρυμα Ωνάση, Ιωάννης Αγγελικούσης, οικογένεια Χανδρή, οικογένεια Αλέκου Γουλανδρή, Αθανάσιος Μαρτίνος, Θεόδωρος Βενιάμης, Μελίνα Τραυλού, Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Γεώργιος Αγγελόπουλος, οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, Γεώργιος Οικονόμου και οικογένεια Κουμάνταρου.

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή έχει να επιδείξει σειρά επιτυχιών στην καταπολέμηση των παράνομων δικτύων διακίνησης ανθρώπων προς την Ελλάδα, την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και την ανταπόκριση σε παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2020 συνελήφθησαν 80 διακινητές ανθρώπων και 210 ύποπτοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Στην τελετή έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος Κλιάρης και ο Πρόεδρος της «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρος Βενιάμης.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

Σεβασμιώτατε, κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κύριοι Αρχηγοί, κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή, κυρίες και κύριοι,

Ο στόλος του Λιμενικού μας Σώματος γίνεται σήμερα πληρέστερος και ισχυρότερος, υποδεχόμενος το πρώτο από τα 10 νέα, υπερσύγχρονα, σκάφη του. Μια ακόμα σημαντική δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία πολλαπλασιάζει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες. Και ταυτόχρονα αποδεικνύει τα θετικά αποτελέσματα που φέρνει η συστράτευση της πολιτείας με όλες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Γιατί κράτος και ιδιωτικοί φορείς οφείλουν να μην συνυπάρχουν απλά κάτω από την ίδια εθνική σημαία. Αλλά να την υπηρετούν με πράξεις, καθημερινά.

Τα καινούργια ταχύπλοα έρχονται να απαντήσουν στις προκλήσεις της συγκυρίας, ειδικά στο Αιγαίο. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη επαφή που είχα με τον Πρόεδρο της Ένωσης και με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν του ζήτησα κατεπειγόντως η Ένωση να μας υποστηρίξει στην απόκτηση νέων σκαφών με ακριβώς αυτά τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά. Και πρέπει να σας πω ότι η ανταπόκριση της Ένωσης και των μελών της υπήρξε ταχύτατη.

Έτσι σήμερα -ουσιαστικά λίγους μήνες μετά τη λήψη της απόφασης- είμαστε σε θέση να παραλαμβάνουμε αυτό το πρώτο σκάφος, το οποίο αποτελεί δωρεά ενός σημαντικού ανθρώπου της ελληνικής ναυτιλίας, του καπετάν Νικόλα Λαιμού. Αντώνη σε ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτή την προσφορά. Και βέβαια θα ακολουθήσουν εννέα ακόμα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Τα βλέπετε πίσω μου, δύο πανίσχυρους κινητήρες, σχεδίαση που μπορούν να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες, μεγάλη ευελιξία σε δύσκολους καιρούς.

Θέλω να σταθώ, όμως, ιδιαίτερα σε ένα χαρακτηριστικό τους και αυτό είναι η αντιβαλλιστική τους θωράκιση, κύριε Αρχηγέ, διότι όσο μας ενδιαφέρει η επιχειρησιακή δυνατότητα αυτών των σκαφών, άλλο τόσο και ακόμα περισσότερο τόσο μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των ανθρώπων, γυναικών και ανδρών του Λιμενικού Σώματος, που θα τα επανδρώσουν.

Αυτά τα σκάφη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δέχονται και βαρύτερο οπλισμό, θα είναι οι αποτελεσματικότεροι φρουροί των θαλασσίων συνόρων μας. Καθώς, απ’ ότι αντιλαμβάνομαι σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, όλα θα αναπτυχθούν στα θαλάσσια σύνορά μας στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις: Τα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα μπορεί να έχουν αναχαιτιστεί, δεν έχουν όμως σταματήσει. Οι χειρισμοί των γειτόνων μας, δυστυχώς, είναι απρόβλεπτοι, όπως έδειξε η πρόσφατη εμπειρία στον Έβρο και στα ακριτικά νησιά.

Όπως έλεγε και ο ιδρυτής του Λιμενικού Σώματος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, «το πιο ισχυρό επιχείρημα είναι η ισχύς». Θα προσέθετα όχι η χρήση της, αλλά η παρουσία της και η προβολή της. Οι γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής, το γνωρίζουν, άλλωστε, από πρώτο χέρι: Το δόγμα της «επιθετικής επιτήρησης», όπως ονομάζεται η αποτροπή της εισόδου σκαφών με παράνομους επιβάτες σε ελληνικά νερά, έχει ήδη φέρει αποτελέσματα.

Έτσι -ενδεικτικά αναφέρω- τον Απρίλιο και τον Μάιο δεν έφτασε καμία βάρκα στη Λέσβο. Το πρώτο εξάμηνο οι ροές είναι μειωμένες κατά 45%, το τελευταίο τρίμηνο είναι μειωμένες κατά 80% σε σχέση με τα αντίστοιχα νούμερα του 2019. Πρόκειται για ένα ακόμα παράσημο στο στήθος των λιμενικών μας. Πρόκειται, όμως, και για ένα μήνυμά προς τους διακινητές, όλους αυτούς που στήνουν άθλια κυκλώματα εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου: Αυτοί οι δρόμοι της ντροπής, οι δρόμοι του φόβου, κλείνουν οριστικά.

Τελικά, η θάλασσα έχει σύνορα. Και η πατρίδα έχει το σχέδιο, τη δύναμη, αλλά κυρίως τους ανθρώπους να τα υπερασπίσει. Να δείξει ότι αυτά δεν αποτελούν μόνο σύνορα της πατρίδας μας αλλά αποτελούν και τα εξωτερικά όρια της Ευρώπης. Αλλά να φροντίσει, επίσης, ώστε στην περιοχή να μην χάνονται ζωές, ούτε να γίνεται εμπόριο δυστυχισμένων ανθρώπων.

Για όλα αυτά, λοιπόν, εκ μέρους όλων των Ελληνίδων, όλων των Ελλήνων, οφείλω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στις γυναίκες και στους άνδρες του Λιμενικού Σώματος. Νύχτες και μέρες αρμενίζει στις εσχατιές της πατρίδας. Τιμά το εθνόσημο, τιμά την παράδοσή του. Και όπως είπατε Αρχηγέ, για εσάς, κυρίως για τους άνδρες, τους κυβερνήτες, τα πληρώματα των σκαφών δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει νύχτα. Τα σύνορα φυλάσσονται 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, και για όλη σας τη δουλειά, γι’ αυτή την εθνική αποστολή και πάλι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά πιστεύω ότι ερμηνεύω τα αισθήματα ολόκληρου του ελληνικού λαού, ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Δεν θα μακρηγορήσω -το έκαναν εξάλλου και οι προλαλήσαντες- απαριθμώντας τα χαρακτηριστικά των νέων αποκτημάτων του Λιμενικού Σώματος. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσετε, τα πληρώματα, να τα διαπιστώσουν στο έπακρο στην καθημερινή χρήση. Θα περιοριστώ, όμως, στην ανάδειξη της ουσιαστικής και συμβολικής σημασίας αυτής της συγκεκριμένης προσφοράς. Όχι μόνο, κ. Πρόεδρε, γιατί αποτελεί έναν ακόμα κρίκο στη μακρά και πολύπλευρη προσφορά της ελληνικής ναυτιλίας στην εθνική ασφάλεια. Άλλωστε το Λιμενικό και Ένωση Εφοπλιστών είναι σχεδόν συνομήλικοι, θέλω να θυμίσω ότι ιδρύθηκαν με τρία χρόνια διαφορά. Και, βέβαια, η Ακτοφυλακή υπήρξε διαχρονικά το στήριγμα της ελληνικής ναυτοσύνης. Και, με τη σειρά του, ο ελληνικός εφοπλισμός στάθηκε πάντα αρωγός σε όλες τις ανάγκες του Σώματος.

Η σημερινή δωρεά αποφασίστηκε πριν την επέλαση της υγειονομικής κρίσης. Υλοποιείται, όμως, στη φάση εξόδου από αυτήν. Και θέλω, βέβαια, να τονίσω ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών έχει στηρίξει ουσιαστικά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όχι μόνο με κρίσιμες δωρεές κατά τη διάρκεια της μάχης με τον κορονοϊό αλλά και εξοπλίζοντας όλους τους υγειονομικούς χώρους των νοσοκομείων της Αττικής. Μια σημαντική δωρεά η οποία εκτιμώ ότι θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Αποδεικνύεται, έτσι, ότι σε κάθε κρίσιμη στιγμή για τη χώρα η σύμπραξη του Δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί εθνική εφεδρεία αλλά και πατριωτική επένδυση προόδου. Και γι’ αυτό και συνιστά και θα εξακολουθεί να συνιστά κυβερνητική επιλογή.

Όπως γνωρίζετε, έχουν ήδη απλοποιηθεί οι διαδικασίες ώστε οι χορηγίες ιδιωτών, φορέων, ιδρυμάτων, να διεκπεραιώνονται ταχύτατα. Να αποκτούν κίνητρα, ελαφρυμένες από φορολογικά βάρη -όπως το ΦΠΑ- αλλά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Σύντομα, μάλιστα, θα υπάρχει και μία ηλεκτρονική πλατφόρμα με σκοπό να γεφυρωθούν, οι ανάγκες του κράτους αλλά και τα ενδιαφέροντα των δωρεών. Θέλω όλοι οι δωρητές να γνωρίζουν την πορεία της προσφοράς τους. Αλλά και η πολιτεία, βέβαια, να ξέρει ποιοι, τελικά, είναι πρόθυμοι να συνδράμουν στο έργο της.

Με την ευκαιρία αυτή, μιας και δεν μπόρεσα να βρεθώ στον Πειραιά την Δευτέρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την οικογένεια του Πάνου Λασκαρίδη για την πρόσφατη πολύ γενναιόδωρη προσφορά του Πλοίου Υποστήριξης «ΗΡΑΚΛΗΣ» στο Πολεμικό μας Ναυτικό, μία σημαντική συμβολή στον εκσυγχρονισμό του στόλου μας.

Αυτή η ιδιωτική συμμετοχή στην εθνική προσπάθεια -θέλω να το τονίσω αυτό - προφανώς, ούτε υποκαθιστά, κύριε Αρχηγέ, ούτε αναστέλλει τον προγραμματισμό και ούτε μπορεί να υποκαταστήσει τις σταθερές υποχρεώσεις του Δημοσίου.

Όπως ανέφερε και ο κ. Υπουργός, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμός για ενίσχυση του προσωπικού του Λιμενικού με έκτακτες προσλήψεις, αλλά σημαντική είναι και η απόφαση για την ετήσια εισαγωγή, μέσω εξετάσεων, 30 νέων αξιωματικών και 100 λιμενοφυλάκων στις παραγωγικές σχολές. Ενώ το 2020 και το 2021 θα προστεθούν στο στόλο του Λιμενικού σημαντικά καινούργια αποκτήματα, τέσσερα μεγάλα σκάφη μήκους άνω των 30 μέτρων, 15 νέα ταχύπλοα ακόμα -πέραν της δωρεάς των Ελλήνων Εφοπλιστών- και σε ορίζοντα τριετίας θα διατεθούν 30 εκατομμύρια για τη συντήρηση των πλωτών μέσων.

Ενώ μέσα στους επόμενους μήνες -και θέλω να το τονίσω αυτό- θα έχει επιλεγεί ο ανάδοχος για ένα απολύτως κρίσιμο έργο για την φύλαξη των συνόρων μας. Αναφέρομαι στο Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης. Χωρίς εικόνα 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς πληροφορία, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε τη δουλειά μας όσο αποτελεσματικά μπορούμε. Και αυτό το καινούριο εργαλείο πληροφορικής, το οποίο θα παίρνει real time εικόνα απ’ όλα τα πλοία μας, απ’ όλα τα σταθερά σημεία, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας αλλά για να εξοικονομήσουμε και δυνάμεις και πόρους, Αρχηγέ. Αλλά και βέβαια τα πληρώματά μας, να κινούνται με ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, κ. Πρόεδρε της Ένωσης, κλείνω με την εξής παρατήρηση. Η σύγχρονη Ελλάδα χτίστηκε κυρίως στη θάλασσα από τον πατριωτισμό των ναυτών και των Ελλήνων πλοιοκτητών. Οι οποίοι, μάλιστα, αν ανατρέξει κανείς στην ελληνική ιστορία, συχνά εναλλάσσονταν και στους ρόλους τους: Πότε ακμάζοντας οικονομικά, αρμενίζοντας πάνω στα κύματα. Και πότε προστατεύοντας τα νερά μας, ως απλοί μαχητές.

Οι ναυμάχοι, εξάλλου, του 1821 δεν ήταν άλλοι από τους νησιώτες καραβοκύρηδες, οι οποίοι μέχρι τότε όργωναν την Μεσόγειο. Όταν χρειάστηκε όμως, εξόπλισαν τα σκαριά τους και έγιναν πολεμιστές του Αιγαίου. Αργότερα, επέστρεψαν σε άλλο μετερίζι και πολλοί έγιναν μεγάλοι ευεργέτες της πατρίδας. Ως συνεχιστές αυτής της παράδοσης θέλω να βλέπω τους Έλληνες Εφοπλιστές και την Ένωσή σας, αγαπητέ Θεόδωρε. Γι’ αυτό και θα συνοδεύσω τις ευχαριστίες μου για τη σημερινή δωρεά με την ευχή να βρει και άλλους μιμητές.

Η Ελλάδα χρειάζεται τη συνδρομή των παιδιών της που προκόβουν παντού στον κόσμο. Αλλά κι αυτά νομίζω ότι αξίζουν να νιώσουν αυτή την μεγάλη ικανοποίηση που προσφέρει η μετατροπή ενός μέρους της ατομικού πλούτου σε συλλογική σε εθνική περιουσία.

Το Λιμενικό, λοιπόν, έχει ανάγκη ειδικά από την δική σας συμπαράσταση. Πρώτα απ΄ όλα, τη συμπαράσταση της ελληνικής ναυτοσύνης. Άλλωστε, στη δύναμη της συνεργασίας παραπέμπει και το ίδιο το σήμα του Σώματος: Δύο χρυσοποίκιλτες άγκυρες οι οποίες ενώνονται χιαστί.





Εύχομαι το 1054 -το νέο σκάφος του Λιμενικού- να είναι καλοτάξιδο. Καλές θάλασσες σε όλες και σε όλους!