Κρίση στο ΚΙΝΑΛ μετά την ψηφοφορία για τις διαδηλώσεις

«Πέρασε» από την Βουλή το νομοσχέδιο, αφήνοντας πληγές στο Κίνημα, λόγω της στάσης δύο βουλευτών. Έκτακτη σύγκληση της ΚΟ την Παρασκευή.

«Συγκαλώ αύριο Παρασκευή στις 14,00 μ.μ την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής με θέμα τα όσα συνέβησαν στην σημερινή Κοινοβουλευτική διαδικασία», αναφέρει σε δήλωση της η Φώφη Γεννηματά, αμέσως μετά την ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις.

Το νομοσχέδιο «πέρασε» με τις ψήφους της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ επί της Αρχής. Επί της Αρχής ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων οι 187 με «ναι» και 101 με «όχι».

Από την ψηφοφορία απουσίαζαν τελικά οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου και Χάρης Καστανίδης, οι οποίοι είχαν εκφράσει δημόσια την διαφωνία τους με το ν/σ κόντρα στη γραμμή του Κινήματος Αλλαγής.

Κύκλοι της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, πάντως, σημειώνουν ότι "η κ. Γεννηματά δεν θα πάει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα με εισήγηση για διαγραφή των βουλευτών".

ΓΑΠ σε άλλη γραμμή από το ΚΙΝΑΛ

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συναθροίσεις ζήτησε με παρέμβασή του στη Βουλή ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου.

«Παρά τη γενναία διάθεση του ΚΙΝΑΛ και της κ. Γεννηματά για δημιουργική προσέγγιση, το νομοσχέδιο παραμένει στη βάση του αντιδημοκρατικό» ανέφερε ο κ. Παπανδρέου.

Όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης «αντί να προστατεύει μια ειρηνική διαδήλωση, την περιορίζει και την ποινικοποιεί» διότι δίνονται υπερεξουσίες στους εκάστοτε κρατούντες, ενώ κάνει όσους διαδηλώνουν ειρηνικά, «όμηρους του κάθε προβοκάτορα».

Σημείωσε δε ότι το νομοσχέδιο ενοχοποιεί την έννοια της ειρηνικής διαδήλωσης. Τόνισε δε ότι ο ίδιος, όταν ήταν πρωθυπουργός, δεν προσπάθησε ποτέ να περιορίσει το δικαίωμα της συνάθροισης παρά τις μεγάλες συγκεντρώσεις, τονίζοντας ότι η αντίθεση άποψη είναι αναγκαία.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά μίλησε για νέο νομοσχέδιο μετά τις τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με το Κίνημα Αλλαγής να αποφασίζει να υπερψηφίσει επί της αρχής το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για τις διαδηλώσεις, «παλεύοντας για περαιτέρω βελτιώσεις», όπως τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρός του.