Champions League - Europa League: η απόφαση της UEFA για τους θεατές στο Final-8

Όλες οι αποφάσεις που έλαβε η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Οριστικά χωρίς θεατές θα πραγματοποιηθεί το Final-8 του Champions League, από 12 έως 23 Αυγούστου στη Λισσαβόνα, όπως ανακοίνωσε η UEFA το απόγευμα της Πέμπτης, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της. Το ίδιο μέτρο θα ισχύει και για τις τελικές φάσεις του Europa League, αλλά και του Champions League γυναικών που θα διεξαχθούν σε Γερμανία και Ισπανία αντίστοιχα.

Από εκεί και πέρα, το εκτελεστικό τμήμα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας πήρε μία σειρά αποφάσεων για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που τελούνται υπό την αιγίδα της, οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού. Αναλυτικά:

Πρωτόκολλο “επιστροφής” στους αγώνες

Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο “UEFA Return to Play”, το οποίο καθορίζει τις διαδικασίες υγιεινής - συμπεριλαμβανομένων των τεστ ανίχνευσης του ιού COVID-19, καθώς και τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, που θα εφαρμοστούν κατά τη διοργάνωση των αγώνων της UEFA. Θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους συλλόγους και τις εθνικές ομοσπονδίες - καθώς και για τους παίκτες, τους υπαλλήλους, το προσωπικό και τους συνεργάτες- να συμμορφώνονται με το πρωτόκολλο και τυχόν περαιτέρω οδηγίες, ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε κάθε επερχόμενη διοργάνωση της UEFA. Δεδομένου ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι δυναμική και απρόβλεπτη, τόσο σε ότι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας, όσο κι από τα μέτρα που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις των χωρών, το πρωτόκολλο θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και θα ενημερώνεται ανάλογα με τις ανάγκες.

VAR από τη φάση των ομίλων του Europa League της περιόδου 2021/22

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ο Video Assistant Referee (VAR) επρόκειτο να εισαχθεί στο UEFA Europa League από τη σεζόν 2020/21, ξεκινώντας από τη φάση του ομίλου.

Στη συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, αποφάσισε να επισπεύσει τη διαδικασία από τη φάση των νοκ-άουτ αγώνων του Europa League της εφετινής περιόδου (2019/20).

Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις τρέχουσες δυσκολίες από την πανδημία του κορονοϊού και δεδομένου ότι απαιτείται πρόσθετο προσωπικό για τη λειτουργία της υπηρεσίας, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA αποφάσισε να αναβάλει την εφαρμογή του VAR στο Europa League, ξεκινώντας το από τη φάση των ομίλων της περιόδου 2021/22.

Θα παραμείνει, ωστόσο, στη νοκ-άουτ φάση για τη σεζόν 2020/21 από τους “32” της διοργάνωσης και θα συνεχίσει να βοηθά τους διαιτητές με την επανεκκίνηση των “16” της εφετινής περιόδου.

Στις έδρες των γηπεδούχων οι ρεβάνς των «16» σε Champions-Europa League

Όλοι οι σύλλογοι που πρόκειται να αγωνιστούν εντός έδρας, στις ρεβάνς των “16” των Champions και Europa League, θα αγωνιστούν κανονικά στα γήπεδά τους. Τα δε ταξίδια για τις φιλοξενούμενες ομάδες θα γίνονται χωρίς περιορισμούς και καραντίνα. Κατά συνέπεια, στο γήπεδο “Μολινό” θα φιλοξενηθεί η ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Γουλβς για τη “Φάση των 16” του Europa League.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ιούνιο, οι αγώνες Ίντερ-Χετάφε και Σεβίλλη-Ρόμα, που αναβλήθηκαν και στο πρώτο σκέλος τους στη φάση των “16”, θα διεξαχθούν σε μονά ματς σε γήπεδα της Γερμανίας.

Οι τελικές σειρές των αγώνων θα κοινοποιηθούν μετά την κλήρωση της Παρασκευής στα κεντρικά γραφεία της UEFA στη Νιόν.