Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Παρασκευής



Κάτι από την παιδική μας ανεμελιά και αθωότητα έχει το τρίγωνο του Ήλιου με τη Σελήνη, με το οποίο κλείνει η εβδομάδα.

ΚΡΙΟΣ: Τα συναισθηματικά σου μπερδέματα ή οι επαφές σου με άτομα που είχες αποφασίσει ότι θα έβγαζες από τη ζωή σου, αλλά με κάποιο τρόπο επανέρχονταν συχνά-πυκνά στο προσκήνιο όσο ο Ερμής ήταν ανάδρομος, οφείλουν να βρουν απαντήσεις και νόημα, αντίστοιχα, για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο και να νιώσεις κι εσύ καλύτερα. Από την Κυριακή τελειώνουν αυτά, γιατί γυρίζει ορθόδρομος, γεγονός που εκτός των άλλων θα σου δώσει τη δυνατότητα να προωθήσεις και κάποιο οικογενειακό θέμα ή κάτι που μπορεί να σχετίζεται με κάποιο ακίνητο.

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ερμής από την Κυριακή γυρίζει ορθόδρομος στον Καρκίνο και φαίνεται να παίρνεις μια ανάσα σε θέματα που σχετίζονται με συμφωνίες ή και γενικότερα με τις καθημερινές σου επαφές, αλλά και τις μετακινήσεις. Μπορείς, λοιπόν, να προωθήσεις κάποια σχέδια που το προηγούμενο διάστημα φαίνεται να πήγαινε με ρυθμούς χελώνας, ενώ στην προσωπική σου ζωή κάποιες νέες γνωριμίες φαίνονται ικανές να μεταμορφώσουν τη ζωή σου. Αν είχαν διαταραχθεί κάποιες σχέσεις με το συγγενικό σου περιβάλλον, είναι καιρός να αποκατασταθούν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τον κυβερνήτη σου, τον Ερμή, να γυρίζει σε ορθή φορά από την Κυριακή, μπορείς και πάλι να κοιμάσαι πιο ήσυχος. Αυτήν τη φορά, θα δεις ότι οι προσπάθειες σου να χτίσεις γερά θεμέλια σε κάποιες οικογενειακές σχέσεις, αποδίδουν καρπούς και μπορείς να ξεφυσήσεις με ανακούφιση. Από την άλλη, κάποια άτομα μπορεί να σε βοηθήσουν να πραγματοποιήσεις κάποια αγορά που έχεις κατά νου, ενώ γενικότερα ο τομέας των οικονομικών σου το επόμενο διάστημα θα είναι η “καυτή πατάτα” που θα έχεις να διαχειριστείς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τα ευχάριστα νέα για εσένα αυτό το Σαββατοκύριακο έρχονται από τον Ερμή, ο οποίος γυρίζει ορθόδρομος, για να σε βοηθήσει να προωθήσεις σημαντικά θέματα που σε απασχολούν, πιο σίγουρος από ποτέ για το τι πας να κάνεις και το πώς θα πρέπει να διαχειριστείς τα πράγματα. Πολύ σημαντικό διάστημα και για την προσωπική σου ζωή, αφού εκτός από τη γοητεία που ασκείς στους άλλους με την εμφάνισή σου, φαίνεται ότι μπορείς να τους κερδίσεις και εγκεφαλικά κι αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, που θα μπορούσε να δώσει καλύτερες προοπτικές σε μία νέα γνωριμία.

ΛΕΩΝ: Με τον Ερμή από την Κυριακή να επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο, φαίνεται ότι στην ερωτική σου ζωή συμβαίνουν πράγματα τα οποία για κάποιο λόγο πρέπει ή επιδιώκεις να μείνουν κρυφά. Επειδή, όμως, ο Ερμάκος δυσκολεύεται να κρατήσει το στόμα του κλειστό, μην εκπλαγείς αν προκύψουν κάποιες αποκαλύψεις που μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, απ’ όποια πλευρά κι αν βρίσκεσαι. Από την άλλη, θετικές εξελίξεις μπορεί να προκύψουν σε κάποια θέματα υγείας, γι’ αυτό αν έχεις παραμελήσει κάποια τέτοια θέματα, καλό θα ήταν αυτές τις μέρες να ασχοληθείς μαζί τους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τον Ερμή από την Κυριακή να επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο, η κοινωνική σου ζωή και οι επαφές σου με φίλους φαίνεται ότι μπορεί να αποτελούν το κλειδί που θα σε βοηθήσει να ανοίξεις νέες πόρτες στη ζωή σου. Αν είσαι μόνος/η, θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις νέες ενδιαφέρουσες γνωριμίες που μπορεί να έχουν και εκείνο το στοιχείο του διαφορετικού που αναζητάς κάποιες φορές. Αν πάλι είσαι σε σχέση, τόλμησε να προτείνεις στο ταίρι σου πράγματα που θέλεις να κάνετε μαζί, με σκοπό να ανανεώσεις τη σχέση σας.

ΖΥΓΟΣ: Με τον πλανήτη της επικοινωνίας, τον Ερμή, να επιστρέφει από την Κυριακή σε ορθή πορεία στον Καρκίνο, θα μπορέσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις για το μέλλον σου με ανθρώπους που φαίνεται ότι αυτήν τη στιγμή κρατούν τα κλειδιά και μπορούν να ανοίξουν την πόρτα που οδηγεί στο επόμενο βήμα ή να την κλειδαμπαρώσουν οριστικά. Αυτοί μπορεί να έχουν τα κλειδιά, όμως τα πάντα εξαρτώνται από τη δική σου θέληση και από το πώς εσύ φαντάζεσαι τον εαυτό σου την επόμενη μέρα, με αυτούς ή χωρίς αυτούς;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Από την Κυριακή ο Ερμής γυρνάει ορθόδρομος στον Καρκίνο και θα ανοίξει το δρόμο για να φύγεις μπροστά με φόρα και αυτοπεποίθηση για να υλοποιήσεις κάποια σημαντικά σχέδια που έχεις. Είναι πολύ θετικές αυτές οι μέρες, κυρίως αν ασχολείσαι ή προτίθεσαι να ασχοληθείς από εδώ και πέρα με κάποιο ελεύθερο επάγγελμα, με εξαίρεση τις μέρες γύρω στις 28 Ιουλίου. Εκμεταλλεύσου την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις κάποιο ταξίδι, ειδικά στο εξωτερικό, αλλά και για να προωθήσεις θέματα σπουδών.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον Ερμή από την Κυριακή να επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο, θα δεις σιγά-σιγά ότι θα αρχίσουν να ξεκολλάνε κάποιες οικονομικές υποθέσεις και ενδεχομένως εάν κατά το διάστημα που ήταν ανάδρομος κίνησες κάποιες διαδικασίες για να σου επιστραφούν κάποια χρήματα, μπορείς τις επόμενες μέρες να τα περιμένεις. Στα προσωπικά σου, ίσως έχει έρθει η ώρα να πεις κάποια πράγματα έξω από τα δόντια και να βγάλεις από πάνω σου το βάρος κάποιων μυστικών.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ο Ερμής από την Κυριακή γυρίζει σε ορθή πορεία απέναντι σου, πράγμα που δημιουργεί μεγάλη κινητικότητα στα προσωπικά σου και το επόμενο διάστημα αναμένεται να σου δοθούν σημαντικές ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Παράλληλα, θα έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις με το ταίρι σου ή άλλους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σου, για πράγματα τα οποία έχεις συνειδητοποιήσει πλέον ότι δε σου αρέσουν, αλλά και για να τους ξεκαθαρίσεις τι ακριβώς περιμένεις από αυτούς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με τον Ερμή από την Κυριακή να επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Καρκίνο, θα έχεις την ευκαιρία να θέσεις επί τάπητος κάποια ζητήματα που φαίνεται ότι σου κάνουν τη ζωή σου δύσκολη. Όσο ήταν σε ανάδρομη φάση, είχες την ευκαιρία να ανακαλύψεις εκείνες τις λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά. Τώρα είναι η στιγμή που μπορείς να δώσεις και στους άλλους να καταλάβουν τι ακριβώς χρειάζεσαι για να μπορέσεις να συνεχίσεις να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό σε μία κοινή προσπάθεια.

ΙΧΘΥΕΣ: Τονωτική ένεση για την αυτοπεποίθησή σου και τη διάθεσή σου, αποτελεί το γεγονός ότι από την Κυριακή ο Ερμής γυρίζει σε ορθή φορά στον Καρκίνο. Το προηγούμενο διάστημα είχες την ευκαιρία να τεστάρεις τον ίδιο σου τον εαυτό και τα συναισθήματά σου για έναν άνθρωπο. Τώρα γνωρίζοντας πολύ καλά το πως νιώθεις, μπορείς να ξεκαθαρίσεις πώς βλέπεις τη μεταξύ σας σχέση, βάζοντας σε προτεραιότητα το να είσαι καλά εσύ, όποιο κι αν είναι το σενάριο.

Πηγή: Astrologos.gr