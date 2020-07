Κοινωνία

Συλλήψεις, μολότοφ και επεισόδια στην πορεία για τις διαδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν έξι αστυνομικοί, ενώ στις αρχές της Πανεπιστημίου βρέθηκαν αχρησιμοποίητες βόμβες μολότοφ.

Σε 15 προσαγωγές, εκ των οποίων οι εννέα μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησε η αστυνομία για τα επεισόδια που έγιναν, χθες το βράδυ, έξω από τη Βουλή, κατά τη διάρκεια της πορείας κατά του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις, το οποίο υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής.

Νεαρά άτομα επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να τα απωθήσουν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν έξι αστυνομικοί, ενώ στις αρχές της Πανεπιστημίου βρέθηκαν αχρησιμοποίητες βόμβες μολότοφ.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενάντια στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Όταν η πορεία έφθασε μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης, αντιεξουσιαστές ξεκίνησαν να προκαλούν φθορές στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου. Άμεσα κινήθηκαν εναντίον τους δυνάμεις των ΜΑΤ, για να τους απομακρύνουν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί η καταγγελία του γενικού γραμματέα της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Αττικής, Στράτου Μαυροειδάκου, ότι κατά τη διάρκεια της πορείας αστυνομικός που διαδήλωνε, επιτέθηκε κατά αστυνομικού της Ομάδας Δράσης.