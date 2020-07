Κοινωνία

Θρίλερ στο λιμάνι του Πειραιά: γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρή με τραύμα στον λαιμό εντοπίστηκε μία 40χρονη γυναίκα το πρωί στην περιοχή της Παγόδας, στο λιμάνι του Πειραιά.

Νεκρή με τραύμα στον λαιμό, πιθανόν από μαχαίρι, εντοπίστηκε 40χρονη το πρωί στην περιοχή της Παγόδας, στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα φέρεται να ήταν άστεγη.

Στο σημείο αναμένεται κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Λιμενική Αρχή Πειραιά.

Δύο ημέρες πριν, και πάλι στον Πειραιά, άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν σορό στην παραλία Βοτσαλάκια, που έφερε σακούλα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για ηλικιωμένο άνδρα, περίπου 80 ετών, αγνώστων στοιχείων.

Από τη Λιμενική Αρχή Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε στην Ιατροδικαστκή Υπηρεσία διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.