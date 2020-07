Πολιτική

Ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος στον ΑΝΤ1 για το ψηφιακό ΚΕΠ (βίντεο)

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μίλησε στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” για το πώς θα γίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών στα ΚΕΠ μέσω τηλεδιασκέψεων.