Κόσμος

Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων στη Βουλγαρία

Αυξήθηκαν οι νοσηλευόμενοι και οι θάνατοι από την Covid-19. Στο “κόκκινο” τα Βαλκάνια.

Νέο ρεκόρ κατεγράφη στην Βουλγαρία από την αύξηση των νέων κρουσμάτων κορονοϊού, καθώς μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκαν 330 επιπλέον περιστατικά στο εθνικό σύστημα πληροφόρησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Sofiaglobe».

Μόλις το προηγούμενο 24ωρο είχε καταγραφεί νέο ρεκόρ, με 240 νέα κρούσματα.

Ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία στη Βουλγαρία καθώς βρέθηκαν θετικοί στα τεστ για τον νέο κορονοϊό, αυξήθηκε κατά 27 άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 525, εκ των οποίων 27 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Παράλληλα, άλλοι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων σε 262.

Την ίδια στιγμή, σε έξαρση βρίσκεται η «επέλαση» του κορονοϊού στις περισσότερες βαλκανικές χώρες, με την Σερβία να κρατά τα «σκήπτρα». Στην Αλβανία διπλάσιος είναι ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων συγκριτικά με τον Απρίλιο, με την κατάσταση στα νοσοκομεία να επιδεινώνεται, ενώ ραγδαία αύξηση κρουσμάτων καταγράφουν Βόρεια Μακεδονία, Κροατία και Ρουμανία.