Κοινωνία

Φωτιά στη Βάρη

Εκκενώνονται τα Παιδικά Χωριά SOS. Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Βάρης και συγκεκριμένα στο τέρμα της οδού Οδυσσέως Ανδρούτσου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, ενώ ανησυχία προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, που ωθούν τη φωτιά προς έναν λόφο σε μια περιοχή με κεραίες. Παράλληλα, εκκενώνονται για προληπτικούς λόγους τα Παιδικά Χωριά SOS.

Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ευελπίδων και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αναργυρούντος.