Πατέρας κατήγγειλε τον γιο του για ασέλγεια στην εγγονή του

Σοκ από την καταγγελία του πατέρα για τον γιο του. Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο «πα-τέρας».

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές της Χαλκίδας στον 33χρονο που κατηγορήθηκε για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης κόρης του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πατέρας, φιλοξενούμενος με την οικογένειά του στο Κέντρο Προσφύγων της Ριτσώνας, εξανάγκαζε την 8χρονη κόρη του σε ασελγείς πράξεις.

Την περασμένη Δευτέρα, ο παππούς της μικρής και πατέρας του 33χρονου Σύρου, πήγε στην Ασφάλεια Χαλκίδας και κατήγγειλε τα όσα έκανε ο πατέρας στο κοριτσάκι.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε αμέσως ο Εισαγγελέας ο οποίος εξέδωσε άμεσα ένταλμα σύλληψης και αστυνομικοί της Ασφάλειας Χαλκίδας πήγαν σήμερα το πρωί στο Κέντρο Προσφύγων της Ριτσώνας, όπου πέρασαν χειροπέδες τον 33χρονο Σύριο.

Το πρωί της Παρασκευής ο 33χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, με βαρύτατες κατηγορίες όπως του βιασμού, της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, γεννετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κ.α.

