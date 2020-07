Οικονομία

Μείωση ενοικίου: Ποιες επιχειρήσεις τη δικαιούνται για Ιούλιο και Αύγουστο

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση που προσδιορίζει ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την έκπτωση στο ενοίκιό τους, κατά 40%.

Την υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις, για τις οποίες θα ισχύσει η μείωση ενοικίου 40% και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, των Μεταφορών, της Εστίασης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Οικονομικών τονίζει, «η Κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κλάδοι και επιχειρήσεις, καθώς και συνολικά της δυναμικής της οικονομίας. Όπως είχαμε προαναγγείλει, το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 θα ισχύσει για αυτές τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας τον κλάδο της εστίασης.

Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις όπου και όταν χρειάζεται, με σκοπό να στηρίξουμε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενους».