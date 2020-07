Πολιτική

Επίσκεψη Τζέφρι Πάιατ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, που βρέθηκε στην "πρώτη γραμμή" εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Αμερικανός πρέσβης δηλώνει περήφανος που επισκέφθηκε το νοσοκομείο και συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσοκομείου Παναγιώτη Παντελιάδη και τον αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας και υπεύθυνο του Κέντρου Αναφοράς για την Covid-19 του ΑΧΕΠΑ, Συμεών Μεταλλίδη και εκφράζει τις ευχαριστίες του στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας.

"Ευχαριστώ πολύ όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας για τις άοκνες προσπάθειές τους ώστε να μας κρατήσουν υγιείς και ασφαλείς", αναφέρει ο Αμερικανός πρέσβης.