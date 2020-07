Οικονομία

Voucher για διακοπές στους ιδιωτικούς υπαλλήλους

Η πρόταση του υπουργείου Τουρισμού που τίθεται σε διαβούλευση. Τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις.

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο του φορολογικού νομοσχεδίου, φέρνει προς διαβούλευση και προς ψήφιση διάταξη, με την οποία θεσμοθετούνται voucher ύψους έως 300 ευρώ ανά εργαζόμενο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Άμεσα, για τις καλοκαιρινές διακοπές του 2020, οι επιχειρηματίες έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρέχουν στους υπαλλήλους τους εν είδει bonus κουπόνια για τον εσωτερικό τουρισμό.

Πολύ σημαντικό κίνητρο για τη χρήση αυτού του νέου «εργαλείου» αποτελεί η ταυτόχρονη απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος για το έτος 2020 του εκάστοτε ποσού που διατίθεται υπό μορφή voucher.

Κατοχυρώνοντας θεσμικά τα voucher, το ελληνικό κράτος παρέχει ένα επιπλέον εργαλείο στις επιχειρήσεις, ανάλογο με την αποζημίωση για σίτιση ή για έξοδα κίνησης, ώστε να επιβραβεύουν τους εργαζόμενούς τους.

Γενικότερα, τα voucher αξίας έως 300 ευρώ, ενθαρρύνουν εμπράκτως τον εσωτερικό τουρισμό και ενισχύουν παράλληλα την ελληνική τουριστική βιομηχανία, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι μεγάλες απώλειες του κλάδου εξαιτίας του COVID-19.

Η θέσπιση της συγκεκριμένης παροχής κρίθηκε αναγκαία για τη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού, με οφέλη για το σύνολο των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Με τον τρόπο αυτό οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα πραγματοποιούν απευθείας μια σημαντική επένδυση στον εσωτερικό τουρισμό.