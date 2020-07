Κόσμος

Υπάλληλος λιποθύμησε ενώ μιλούσε με τον Πρίγκιπα Κάρολο (βίντεο)

Σοκ προκάλεσε στον Κάρολο η λιποθυμία του άνδρα, που κατέρρευσε ενώ μιλούσαν.

Άθλος αποδείχθηκε για υπάλληλο σούπερ μάρκετ, στη Βρετανία, ο χαιρετισμός του με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Ο Κάρολος και η Καμίλα επισκέφτηκαν σούπερ μάρκετ στο Μπρίστολ, για να ευχαριστήσουν τους υπαλλήλους για τις προσπάθειές τους στην περίοδο της πανδημίας.

Κι ενώ ο Κάρολος μιλούσε με έναν υπάλληλο, εκείνος άρχισε να χάνει την ισορροπία του, μέχρι που έπεσε λιπόθυμος.

Ο πρίγκιπας έκανε μια κίνηση να τον πιάσει, αλλά αμέσως έσπευσαν όσοι ήταν εκεί να τον βοηθήσουν.

Ο ίδιος ο υπάλληλος έπαθε σοκ, ενώ δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Σύντομα πάντως, συνήλθε και συνέχισε τη συζήτηση του με τον Κάρολο.