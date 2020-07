Πολιτισμός

Μουφτής Κομοτηνής: η Αγία Σοφία είναι χριστιανικός ναός

Ο Τζιχάτ Χαλήλ προέτρεψε σε σεβασμό όλων των θρησκευτικών χώρων, χαρακτηρίζοντας «προκλητική απόφαση» την πρόθεση Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τέμενος.

Ο μουφτής Κομοτηνής Τζιχάτ Χαλήλ μίλησε στο Α΄Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, την οποία χαρακτήρισε χριστιανικό ναό.

Ο Τζιχάτ Χαλήλ προέτρεψε σε σεβασμό όλων των θρησκευτικών χώρων, χαρακτηρίζοντας «προκλητική απόφαση» την πρόθεση του καθεστώτος Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε μουσουλμανικό τέμενος. Ο μουφτής Κομοτηνής, όπως ανέφερε, πρότεινε να μη γίνει τζαμί η Αγία Σοφία, γιατί κάτι τέτοιο θα βάλει χριστιανούς και μουσουλμάνους «σε δύσκολη κατάσταση». Ζητά ο ναός να παραμείνει μουσείο, «αυτό προτιμώ» λέει και προσθέτει ότι «αυτό θα ήταν καλό για την ανθρώπινη ζωή, σε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση».

Η δήλωση του μουφτή Κομοτηνής:

«Όλοι να έχουμε το σεβασμό προς τους λατρευτικούς ναούς. Όπως φαίνεται και από το όνομα, Αγιά Σοφιά, είναι ένας χριστιανικός ναός. Βέβαια, υπήρχαν οι ορθόδοξοι χριστιανοί και όταν μετατράπηκε σε τζαμί στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι τάδε ημερομηνία, αυτό ήταν. Και από κει και πέρα, όταν μετατράπηκε σε μουσείο εκείνη την εποχή, οι πολιτικές Αρχές αποφάσισαν αυτό και έτσι. Αλλά εγώ, σαν θρησκευτικός, θα ήταν καλό δηλαδή, να έχουμε τον σεβασμό.

Αρκεί αυτή η ονομασία Αγιά Σοφιά, φαίνεται από την ονομασία της ότι είναι ένα χριστιανικός ναός, ιερός ναός για τους χριστιανούς. Και βλέπω ότι δεν χρειάζεται αυτή η επέμβαση τώρα να γίνεται, δηλαδή. Να μείνει σε αυτό το επίπεδο αυτή η κατάσταση, να μείνει μουσείο σε αυτές τις ημέρες. Δηλαδή, γιατί χρειάζεται αυτό;

Κι εσείς ξέρετε, και όλοι οι ιστορικοί ξέρουν ότι όταν ο Χαλίφης Ομάρ μπήκε στην Παλαιστίνη, και όταν ο χριστιανός ορθόδοξος Σωφρόνιος του είπε μπορείς να κάνεις την προσευχή σου και εδώ στο χριστιανικό ναό, αυτός, ο Χαλίφης, έφερε αντίρρηση, βγήκε και έκανε την προσευχή του σε ένα άλλο τόπο.

Για μας για τους μουσουλμάνους, κάθε περιοχή, κάθε μέρος, κάθε τόπος της Γης, είναι μέρος προσευχής. Γιατί τώρα αυτή. Μπορούμε να πούμε και πολλοί το ονομάζουν, είναι μια προκλητική απόφαση σε αυτή την εποχή αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν τόσα τζαμιά που ονομάζονται με ισλαμικές ονομασίες, μουσουλμανικές ονομασίες. Με αυτή την ονομασία να μετατρέπεται σε τζαμί και να είναι δηλαδή Αγία Σοφιά τζαμί, αυτό είναι λιγάκι παράξενο το βλέπω.

Όπως έκανε ο Χαλίφης Ομάρ, εγώ από τη θέση μου σαν θρησκευτικός, εγώ πρότεινα να μην γίνει αυτό το πράμα για να μην βάζει και τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους σε δύσκολη κατάσταση. Η ουδετερότητα είναι τώρα μουσείο. Να κάνουν επίσκεψη και οι μουσουλμάνοι και οι (ορθόδοξοι) χριστιανοί και οι καθολικοί, όλη η ανθρωπότητα να κάνουν την επίσκεψη και αυτό φτάνει.

Εάν ένας μουσουλμάνος θέλει να πάει σε ένα τζαμί να κάνει την προσευχή του, κοντά υπάρχει ένα άλλο τζαμί. Και για έναν χριστιανό εάν θέλει να κάνει τη λειτουργία μπορεί να βρει τόπο λατρείας και στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλο μέρος. Με τις προηγούμενες αποφάσεις, πριν για την Ανθρωπότητα, είναι για τους χριστιανούς. Από την ονομασία Αγιά Σοφιά, φαίνεται ότι είναι για τους χριστιανούς ορθόδοξους και μετά μετατράπηκε σε μουσείο. Τώρα να μείνει σε αυτή την κατάσταση. Αυτό προτιμώ και αυτό θα ήταν καλό για την ανθρώπινη ζωή, σε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση».





Πηγή: romfea.gr