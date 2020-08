Life

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τον Ντείβιντ Τζόχανσεν

Η νέα ταινία θα εστιάσει στη δημιουργία των "New York Dolls" και την επιρροή που άσκησαν στην πανκ σκηνή.

Ο Μάρτιν Σκορσέζε θα σκηνοθετήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον μουσικό Ντέβιντ Τζόχανσεν, γνωστό ως αρχηγό της θρυλικής πανκ μπάντας «New York Dolls».

Το Showtime Documentary Films ανακοίνωσε ότι ο Σκορσέζε θα σκηνοθετήσει μαζί με τον Ντέιβ Τεντέσκι, με τον οποίο συνεργάστηκε επίσης στο ντοκιμαντέρ «Bob Dylan No Direction Home» και στο «Shine A Light» με επίκεντρο τους Rolling Stones.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stones, η νέα ταινία θα καλύπτει τα παιδικά χρόνια του Τζόχανσεν στο Στάτεν Άιλαντ, τη μετακόμισή του στο Ιστ Βίλατζ της Νέας Υόρκης την περίοδο της εφηβείας στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και την εποχή των «New York Dolls», καθώς και το έργο του τη δεκαετία του 1980 υπό το alte- ego Buster Poindeter και τα

Θα χρησιμοποιηθούν επίσης ζωντανά πλάνα του Σκορσέζε που γυρίστηκαν νωρίτερα φέτος,

«Γνωρίζω τον Ντέιβιντ Τζόχανσεν εδώ και δεκαετίες και η μουσική του υπήρξε πολύτιμος λίθος από τότε που άκουσα τους Dolls όταν γύριζα το Mean Streets» είπε ο Σκορσέζε. «Τότε και τώρα, η μουσική του Ντέιβιντ συλλαμβάνει την ενέργεια και τον ενθουσιασμό της Νέας Υόρκης. Συχνά τον βλέπω στις εμφανίσεις του και με τα χρόνια έμαθα το βάθος των μουσικών του εμπνεύσεων» υπογράμμισε.