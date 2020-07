Οικονομία

Δώρο Πάσχα: η προθεσμία υποβολής του εντύπου από τους εργοδότες

Από πότε έως πότε μπορούν οι εργοδότες να υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι, για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες υποβάλλουν στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», από την 1η Ιουλίου 2020 έως τις 20 Ιουλίου 2020, το έντυπο «υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός».

Στο έντυπο αυτό, δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους (IBAN), τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές), που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.