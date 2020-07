Αθλητικά

Η απόφαση του CAS για τον ΠΑΟΚ

Νέα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και τη μάχη της δεύτερης θέσης δίνει η απόφαση που πήρε το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάνης.

Την αναπομπή της υπόθεσης περί πολυϊδιοκτησίας ΠΑΟΚ και Ξάνθης στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, αποφάσισε σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ/ΜΠΕ το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο της Λοζάνης.

Το CAS έκρινε ότι η δευτεροβάθμια επιτροπή της ομοσπονδίας όφειλε να μπει στην ουσία της υπόθεσης και να εκδικάσει κανονικά, χωρίς να δεχθεί ως δεσμευτικό το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, το CAS αποφάνθηκε ότι, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, θα πρέπει να επιστραφούν οι επτά βαθμοί που έχουν αφαιρεθεί από τον ΠΑΟΚ.

Με ένα λιτό και σύντομο μήνυμα στον λογαριασμό της ΠΑΕ στο Ιnstagram, υποδέχθηκε ο ΠΑΟΚ την απόφαση του CAS για την επιστροφή των βαθμών που του είχαν αφαιρεθεί από τα ελληνικά δικαιοδοτικά όργανα. «Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ την αλήθεια» ανέφερε το μήνυμα που έστειλε η ΠΑΕ με μια φωτογραφία του σήματος της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ανάρτηση με παρόμοιο διθυραμβικό περιεχόμενο έκανε και ο σύμβουλος της ΠΑΕ και γιος του μεγαλομετόχου, Γιώργος Σαββίδης, ενώ οι νομικοί της ΠΑΕ μιλούν για έναν ανεπανάληπτο θρίαμβο της δικαιοσύνης που στα ευρωπαϊκά όργανα εφαρμόζεται, σε αντίθεση με τα αντίστοιχα ελληνικά. Πλέον, με την καινούργια αυτή εξέλιξη, ο ΠΑΟΚ περνά και πάλι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ατενίζοντας αισιόδοξα την προοπτική κατάληψης του στόχου του, που είναι και ο τελευταίος στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Μετά την απόφαση του CAS η βαθμολογία των πλέι-οφ της Super League διαμορφώνεται ως εξής:

Η βαθμολογία (σε 33 αγώνες)

Ολυμπιακός 85 68-14 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-- ΠΑΟΚ 68 57-29 ΑΕΚ 65 56-28 Παναθηναϊκός 52 38-27 Άρης 38 47-50 ΟΦΗ 36 40-49