Ο Μάρκος Σεφερλής στο Δελφινάριο με “Dettolμη και Γοητεία” (εικόνες)

Ο “τολμηρός” Σωτήρης Τσιόδρας και ο “γοητευτικός” Νίκος Χαρδαλιάς… πρωταγωνιστούν στην απολαυστική, καλοκαιρινή παράσταση.

Ο Σωτήρης Τσιόδρας, ένας άνθρωπος με τόλμη και ο Νίκος Χαρδαλιάς, ένας άνδρας με ακαταμάχητη γοητεία, ανεβαίνουν στη σκηνή και δια στόματος Μάρκου Σεφερλή, ανακοινώνουν ότι βρέθηκε επιτέλους το φάρμακο για τον Κορονοϊό, το οποίο και μοιράζεται απλόχερα από Τρίτη μέχρι Κυριακή μόνο στο ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ.



Ο Μάρκος Σεφερλής με «Dettolμη και Γοητεία» δίνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έθεσε ο Κορονοϊός!

Τι δεν έδειξαν οι κάμερες στο ραντεβού των 6:00, με Τσιόδρα – Χαρδαλιά;

Πώς πέρασε ο Έλληνας στην καραντίνα;

Πώς μετακινήθηκε;

Γιατί οι ηλικιωμένοι δεν έλεγαν με τίποτα να μείνουν σπίτι;

Γιατί τα κατοικίδια ήθελαν να παραταθεί η καραντίνα;

Πώς θ’ απολαμβάνουμε πλέον το δείπνο μας σ’ ένα ρεστοράν με τα νέα μέτρα αποστασιοποίησης;

Πώς θα διασκεδάζουμε στα νυχτερινά μαγαζιά;

Πώς θα περνάμε ευχάριστα την ώρα μας όχι με πολύ κόσμο, αλλά «JUST THE 2 OF US»;

Ο Μάρκος Σεφερλής και ο πολυμελής θίασός του υπόσχονται για μία ακόμα φορά την απόλυτη «θεραπεία» με το ένα και μοναδικό φάρμακο που διαθέτουν όλα αυτά τα χρόνια! Το γέλιο!

Μην λείψει λοιπόν κανείς από το «Ραντεβού των 9:00»!

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ - ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ - ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ - ΖΩΖΑ ΜΕΤΑΞΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ - ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

Συμμετέχει 12μελές μπαλέτο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ Κείμενα - Στίχοι Τραγουδιών: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σκηνικά: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΛΙΔΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΛΙΔΗ Κοστούμια: ΑΝΝΑ ΖΙΑΖΙΑ

ΑΝΝΑ ΖΙΑΖΙΑ Μουσική Επιμέλεια: ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ Χορογραφίες: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΣΜΕΡΙΔΟΥ Σχεδιασμός Φωτισμού: ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΪΜΑΛΑΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΪΜΑΛΑΣ Ήχος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ Μακιγιάζ: ΕΥΑ ΚΑΪΣΑΚΗ

ΕΥΑ ΚΑΪΣΑΚΗ Ζωγραφική - Γλυπτική: ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΜΗ

ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΜΗ Βοηθός Σκηνοθέτη: ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Μουσική Παραγωγή: ΘΟΔΩΡΗΣ (TED) ΖΩΓΡΑΦΟΣ – ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ (TED) ΖΩΓΡΑΦΟΣ – ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Ενορχηστρώσεις: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΙΤΖΟΣ



ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τρίτη έως Κυριακή 9:00 μ.μ.

Τιμές Εισιτηρίων: Από 10,00 € έως 20,00 €



ΩΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

Δευτέρα από 11:00 - 20:00

Τρίτη έως Κυριακή 11:00 - 22:00

ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ

Ακτή Δηλαβέρη, Μικρολίμανο (παραπλεύρως Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας), Πειραιάς

Τηλέφωνα Θεάτρου: 210 4176402 - 210 4176404 - 213 0333157

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ PARKING στο Μικρολίμανο

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΊΩΝ: https://www.viva.gr/tickets/theater/delfinario/dettolmi-kai-goiteia/