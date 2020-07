Αθλητικά

Champions League: τα ζευγάρια των “8”

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Final 8 του Champions League που διεξήχθη στη Νιόν. Δείτε τα ζευγάρια που θα προκύψουν για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά.

Δύο μεγάλα ντέρμπι στα προημιτελικά του Champions League «έβγαλε» η κληρωτίδα της UEFA. Μπαρτσελόνα και Μπάγερν, εφόσον ξεπεράσουν τα εμπόδια της Νάπολι και της Τσέλσι, αντίστοιχα, στη φάση των «16», θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» στην οκτάδα, ενώ το ίδιο θα συμβεί για το νικητή του ζευγαριού Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ και τη Γιουβέντους, αν βέβαια η «Γηραιά Κυρία» καταφέρει να ανατρέψει την ήττα της από τη Λιόν (1-0) στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16».

Μάλιστα, οι νικητές αυτών των δύο προημιτελικών θα συναντηθούν στον ημιτελικό, όπερ σημαίνει ότι μόνο μία εκ των ομάδων που προαναφέρθηκαν θα μπορέσει να φτάσει ως τον τελικό της 23ης Αυγούστου. Ευνοημένες της κλήρωσης θα πρέπει να θεωρούνται η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ατλέτικο Μαδρίτης, που προβάλλουν ως φαβορί απέναντι στις «πρωτάρες» Αταλάντα και Λειψία αντίστοιχα, και αν επιβεβαιώσουν τα προγνωστικά θα τεθούν αντιμέτωπες στον ημιτελικό.

Η κλήρωση των προημιτελικών:

1. Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)/Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία)/Λιόν (Γαλλία)

2. Λειψία (Γερμανία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

3. Μπαρτσελόνα (Ισπανία)/Νάπολι (Ιταλία)-Μπάγερν (Γερμανία)/Τσέλσι (Αγγλία)

4. Αταλάντα (Ιταλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

Νικητής 1-Νικητής 3

Νικητής 2-Νικητής 4

Στον τελικό, τυπικά γηπεδούχος θα είναι ο νικητής του δεύτερου ημιτελικού.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις εκκρεμείς ρεβάνς της φάσης των «16» θα γίνουν το διήμερο 7-8 Αυγούστου, στις έδρες των γηπεδούχων ομάδων (Μπάγερν, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Σίτι, Μπαρτσελόνα). Οι προημιτελικοί (12-15/8) και οι ημιτελικοί (18-19/8) θα είναι νοκ-άουτ και θα διεξαχθούν στη Λισαβόνα, ενώ ο τελικός θα γίνει στις 23 Αυγούστου, στο στάδιο «Ντα Λουζ». Όλες οι αναμετρήσεις θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.