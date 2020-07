Αθλητικά

Κλήρωση Europa League: Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Final 8

Ποιος θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον νοκ-άουτ προημιτελικό του Europa League, εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Γουλβς στη ρεβάνς της φάσης των «16».

Η Ρόμα ή η Σεβίλη θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον νοκ-άουτ προημιτελικό του Europa League, εφόσον βέβαια οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Γουλβς στη ρεβάνς της φάσης των «16».

Η ιταλο-ισπανική μονομαχία θα γίνει σε ουδέτερο έδαφος (στη Γερμανία), καθώς λόγω της επιδημίας είχε ματαιωθεί και το πρώτο παιχνίδι και η πρόκριση στην οκτάδα θα κριθεί σε μονό αγώνα. Οι προημιτελικοί θα διεξαχθούν στη Γερμανία, στις 10 και 11 Αυγούστου.

Αν φτάσει στα ημιτελικά, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει την πρόκριση στους «8», αφού στο πρώτο ματς της φάσης των «16» είχε νικήσει στην Αυστρία 5-0 τη ΛΑΣΚ) με την Κοπεγχάγη ή την Μπασακσεχίρ (πρώτο παιχνίδι 1-0 υπέρ της τουρκικής ομάδας).