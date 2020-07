ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Πανελλαδικές 2020: η συνταγή της επιτυχίας από κορίτσια που ξεχώρισαν!

Δύο κορίτσια που ξεχώρισαν και πέτυχαν το στόχο τους, εξηγούν πώς τα κατάφεραν!

Πρώτη ανάμεσα στα παιδιά του 3ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις, συγκεντρώνοντας 19.000 μόρια, είναι η Μαρία Ιατράκη, από το πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε ότι η επιλογή της σε ό,τι αφορά τη σχολή που θα επιλέξει, θα είναι ανάμεσα στη Νομική και την Ιστορία Αρχαιολογία.

«Ήταν ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, που όμως ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πιο δύσκολη για μένα ήταν η περίοδος αναμονής των αποτελεσμάτων που αποδείχθηκε πολύ αγχωτική, όμως τελείωσε και είμαι πολύ χαρούμενη» δήλωσε η Μαρία που ως προς το «μυστικό» συστατικό της επιτυχίας, τόνισε ότι βρίσκεται στο σωστό και οργανωμένο διάβασμα και την ψυχραιμία που θα επιδείξει ο κάθε υποψήφιος.

«Σημαντικός είναι και ο παράγοντας στήριξης από την οικογένεια. Όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, παίρνεις δύναμη» είπε η επιτυχούσα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Από το Πεδίο Υγείας, με 18.825 μόρια συνολικά, η Κωνσταντίνα Φαρσάρη πέτυχε να είναι ανάμεσα στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων που κατάφεραν να περάσουν, άνετα, στη σχολή της πρώτης επιλογής τους.

«Η αλήθεια είναι ότι είχα υπολογίσει, μαζί με τους καθηγητές μου, ότι κάπως έτσι θα κυμαινόταν η βαθμολογία μου. Στόχος μου ήταν η Ιατρική και το γεγονός ότι το πέτυχα, με κάνει πανευτυχή», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Κωνσταντίνα, που κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχίσει την πορεία της στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο.

«Σίγουρα κλείνει ο κύκλος των μαθητικών χρόνων που ήταν πολύ ωραίος και ανοίγει ένας νέος. Το μυστικό της επιτυχίας δεν υπάρχει, είναι κυρίως τι ταιριάζει στον καθένα. Σίγουρα χρειάζεται αφοσίωση και επιμονή, σκληρή προσπάθεια και θυσίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται να έχεις έντονη κοινωνική ζωή και να κάνεις μια τέτοια προσπάθεια. Χρειάζεται χαλάρωση αλλά με μέτρο. Τώρα περιμένω ένα καλοκαίρι ξεκούρασης και μετά να ξεκινήσω τις σπουδές μου» δήλωσε η Κωνσταντίνα που περιμένει, όπως τόνισε, να απολαύσει ένα χαλαρό καλοκαίρι, πριν αρχίσει να παλεύει για το νέο της στοίχημα, ως φοιτήτρια Ιατρικής.