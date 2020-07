Κοινωνία

Η έκθεση της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια στην Αθήνα

Οι συλλήψεις, τα κατεσχεθέντα και οι επιθέσεις κατά των Αρχών. Αναλυτική έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Κατά τη διάρκεια χθεσινής μαζικής διαδήλωσης - πορείας στο κέντρο της Αθήνας, πολυάριθμες ομάδες ατόμων, οι οποίες δεν συμμετείχαν στον κύριο όγκο της πορείας, προκάλεσαν επεισόδια και επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις με ρίψεις βομβών μολότοφ, πετρών κ.α. αντικειμένων καθώς και με ξύλα, κοντάρια και σίδερα που κρατούσαν. Οι συγκρούσεις διήρκεσαν 50 περίπου λεπτά της ώρας», αναφέρεται στη σχετική έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι:

«Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα κατά αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ», κυρίως στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, Ομήρου, Βουκουρεστίου, Λ. Αμαλίας έξωθεν της Βουλής και σε άλλα σημεία του κέντρου της πόλης.

Ενδεικτικά:

την 20:15 ώρα, στην οδό Βουκουρεστίου, αστυνομικές δυνάμεις δέχτηκαν σφοδρή επίθεση από ομάδα περίπου (200) ατόμων με πέτρες και (30) βόμβες μολότοφ. Οι διμοιρίες με τη συνδρομή της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ» αντιμετώπισαν τις επιθέσεις με κινήσεις τακτικής και την αναγκαία χρήση δακρυγόνων μέσων και απώθησαν τα άτομα προς την οδό Πανεπιστημίου,

την 20:35 ώρα, αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούσαν «φραγμό» επί της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας (λουλουδάδικα) δέχτηκαν σφοδρή επίθεση από (300) περίπου άτομα, με τουλάχιστον (20) βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες, κροτίδες, πέτρες, μάρμαρα κ.α. αντικείμενα. Οι αστυνομικές δυνάμεις με κινήσεις τακτικής και χρήση δακρυγόνων μέσων απώθησαν τα άτομα προς την οδό Πανεπιστημίου, όπου δέχτηκαν νέες επιθέσεις με άλλες (30) βόμβες μολότοφ,

την 20:45 ώρα, αστυνομικές δυνάμεις δέχτηκαν επίθεση με (10) τουλάχιστον βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες ευθείας βολής, κ.α. αντικείμενα από (200) περίπου άτομα στην οδό Βουκουρεστίου. Οι αστυνομικοί απώθησαν τα άτομα προς την οδό Βασ. Γεωργίου, όπου στη συμβολή της με την Λ. Αμαλίας δέχτηκαν εκ νέου επίθεση με άλλες (7) βόμβες μολότοφ, ενώ άλλα (50) άτομα που τους επιτέθηκαν απωθήθηκαν προς την οδό Σταδίου και

την 20:55 ώρα, αστυνομικές δυνάμεις δέχτηκαν σφοδρή επίθεση με (20) βόμβες μολότοφ και μάρμαρα όταν έφτασαν στην οδό Βουκουρεστίου, όπου (50) περίπου άτομα προκαλούσαν φθορές σε υποκατάστημα τράπεζας.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τις επιθέσεις με περιορισμένη χρήση δακρυγόνων μέσων και απώθησαν τους επιτιθέμενους βάσει σχεδίου με στοχευμένες κινήσεις επιχειρησιακής τακτικής.

Από τις επιθέσεις των ομάδων αυτών, τις συγκρούσεις και τα δακρυγόνα επηρεάστηκε το περιβάλλον, παρακωλύθηκε προσωρινά η απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδήλωσης και αναφέρθηκαν περιπτώσεις αναπνευστικών προβλημάτων.

Με το τέλος των επεισοδίων και με την επιτήρηση - προστασία των αστυνομικών δυνάμεων η διαδήλωση – πορεία συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά.

Για τις επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων συνελήφθησαν (9) άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία και οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελία.

Στην κατοχή συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ξύλινα κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες, γάντια, κ.λπ. καθώς και σακίδιο με βαριοπούλα, αντιασφυξιογόνα μάσκα, καπέλο, μάσκα fullface και γάντια.

Μετά το πέρας της πορείας συνελήφθη άλλο ένα άτομο καθώς έφερε ξύλινο κοντάρι και σακίδιο με αναδιπλούμενο μαχαίρι στρατιωτικού-κυνηγετικού τύπου.

Κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των επεισοδίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας:

σακίδιο με (3) ακέραιες βόμβες μολότοφ, ναυτική φωτοβολίδα χειρός, γάντια και κινητό τηλέφωνο,

σακίδιο με (9) ακέραιες βόμβες μολότοφ,

σακίδιο με (2) ακέραιες βόμβες μολότοφ,

σακούλα με (4) βόμβες μολότοφ,

(5) ακέραιες βόμβες μολότοφ και

(2) βαριοπούλες.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν (9) αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ», ο οποίος δέχτηκε εξ επαφής βόμβα μολότοφ στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το υπηρεσιακό του κράνος και να υποστεί εγκαύματα και θραύση δύο οδόντων.

Τέλος καταγράφηκαν φθορές:

σε (4) υπηρεσιακά δίκυκλα και σε εξοπλισμό αστυνομικών, προστατευτικά κράνη, καλαμίδες, περιαγκωνίδες κ.λπ.

σε (2) ξενοδοχεία, (2) καταστήματα και υποκατάστημα τράπεζας, με θραύση υαλοπινάκων, μαρμάρων και αναγραφή συνθημάτων με σπρέι, ενώ

μετά το πέρας της πορείας στην περιοχή των Εξαρχείων προκλήθηκε εμπρησμός σε αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υποστεί φθορές.