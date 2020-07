Κόσμος

Αγία Σοφία: μπορεί να γίνει τζαμί, λέει το ΣτΕ της Τουρκίας

Στα χέρια του Ερντογάν ειναι πλέον η απόφαση για την τύχη του μνημείου της Ορθοδοξίας και του Μνημείίου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας, το κορυφαίο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι ακύρωσε το κυβερνητικό διάταγμα του 1934, με το οποίο μετατράπηκε σε τζαμί η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, αποφασίζοντας ότι είναι παράνομο και ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί, παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις εναντίον μιας τέτοιας ενέργειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποδέχθηκε σχετικό αίτημα που είχαν καταθέσει ενώσεις και ακύρωσε την κυβερνητική απόφαση του 1934, μετέδωσε το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 2 Ιουλίου στο 10o τμήμα του τουρκικού Συμβουλίου της της Επικρατείας (Danistay), σε μία δίκη που διήρκησε μόλις 17 λεπτά, επί μιας παλιάς προσφυγής που έκανε ο, κατά τα άλλα άγνωστος, «Σύνδεσμος Προσφοράς στα Βακούφια, τα Ιστορικά Μνημεία και το Περιβάλλον». Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε προτείνει τη μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφίας, η οποία έχει καθεστώς μουσείου και περιλαμβάνεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. H λήψη της τελικής απόφασης είτε θα γίνει με νέο προεδρικό διάταγμα που θα υπογράψει ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είτε το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί υπηρεσιακά στη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων, η οποία θα πράξει τα περαιτέρω.

Εν αναμονή της ομιλίας Ερντογάν Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα εκφωνήσει ομιλία αργότερα σήμερα, μετά την απόφαση του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας που άνοιξε τον δρόμο για να μετατραπεί σε τζαμί η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ερντογάν πρόκειται να εκφωνήσει την ομιλία του λίγο πριν από τις 9 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της τουρκικής προεδρίας.