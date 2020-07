Πολιτική

Τσίπρας από Νάξο: Η κυβερνητική πολιτική μεγιστοποιεί την κρίση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση άσκησε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κατά την περιοδεία του στο νησί.

Για «στενόχωρη εικόνα», καθώς «οι επιπτώσεις από τον κορονοϊό είναι μεγάλες» και «ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα η Κυβέρνηση μεγιστοποιεί την κρίση», μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Νάξο, κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Νάξου και δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όπου συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Νωρίτερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε περιηγηθεί στα σοκάκια της πόλης, όπου συζήτησε με κατοίκους και επιχειρηματίες και άκουσε τις αγωνίες και τα προβλήματά τους - μεταξύ άλλων, ότι «δεν έχουν τζίρο», ότι «δεν ξέρουν πώς θα κινηθεί η επόμενη μέρα», με την ελπίδα να καταφέρουν παραπάνω τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Από το Δημαρχείο, ο κ. Τσίπρας είπε ότι αγαπά τη Νάξο, «το νησί του Γλέζου, παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και με πρόσφορα στην αυτοδιοίκηση». Είπε, όμως, ότι έρχεται στο νησί σε μια δύσκολη κατάσταση. Ασκώντας κριτική στην Κυβέρνηση για τον τουρισμό είπε, μεταξύ άλλων, ότι είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν διεκδικήθηκαν τα τεστ πριν από την άφιξη των τουριστών και πως δεν μπορούμε φέτος να προσδοκούμε πάνω από 15% των περσινών αφίξεων. Υπογράμμισε ότι χρειάζονται μέτρα στήριξης και όχι αναστολής της εργασίας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε το φόβο του ότι «η ύφεση θα είναι τρομακτική» και πως «κινδυνεύουμε να χάσουμε όσα χτίσαμε σε πέντε χρόνια». Τόνισε ότι υπάρχουν διαθέσιμα, τα οποία εξαντλούνται και πρέπει να δοθούν στοχευμένα.

Έθιξε το ζήτημα του μεταφορικού ισοδύναμου, για το οποίο είχε μιλήσει εκτενέστερα στη συνάντηση που είχε προηγουμένως με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί. Επεσήμανε ακόμη ότι υπάρχουν κονδύλια από προγράμματα για την αυτοδιοίκηση, τον “Φιλόδημο”, και πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά, ενώ έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή.

Νωρίτερα, στην έναρξη της περιοδείας του, ο Αλέξης Τσίπρας συζήτησε με εργαζομένους και το ΔΣ της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου (ΕΑΣ), τις προοπτικές, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού συνεχάρη την Ένωση για τη δουλειά της, επεσήμανε ότι η Νάξος, νησί με μοναδικό φυσικό περιβάλλον και ποιοτικά προϊόντα, «δεν έχει στηριχθεί στον τουρισμό ως μονοκαλλιέργεια, αλλά έχει και πρωτογενή τομέα». Υπογράμμισε ότι «αυτό είναι πολύ κρίσιμο όχι μόνο για τη Νάξο, αλλά για το μοντέλο της οικονομίας στη χώρα μας που δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά πρέπει να στηρίζεται και η πρωτογενής παραγωγή».

Με αφορμή τη δουλειά που γίνεται στην ΕΑΣ, στις εγκαταστάσεις της οποίας είχε νωρίτερα περιηγηθεί, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «το συνεταιριστικό μοντέλο πρέπει να στηριχθεί, γιατί στις σύγχρονες συνθήκες οικονομικού ανταγωνισμού δεν μπορεί αλλιώς να σταθεί ο παραγωγός».

Είπε ότι «ο κορονοϊός έχει πλήξει την οικονομία» και πως όμως «και πριν από τον κορονοϊό υπήρχαν τεράστια ανοικτά ζητήματα», επισημαίνοντας ότι φέτος οι τιμές των προϊόντων έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά. «Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις εναρμονισμένες πρακτικές και την αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου στην αγορά, πράγματα που κι εμείς τα βιώσαμε και δώσαμε μάχη να τα αντιμετωπίσουμε». Προσέθεσε υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα για τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους και κατ' επέκταση και τους συνεταιρισμούς.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «από την πρώτη στιγμή πρότεινε οριζόντια και εμπροσθοβαρή ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα». Πρότεινε μη επιστρεπτέα ενίσχυση, καθώς «ο κτηνοτρόφος, ο παραγωγός, η μικρή επιχείρηση χρειάζεται επιδότηση σε αυτή τη φάση για να σταθούν στα πόδια τους και μια σειρά από χρήσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για εύκολο και φτηνό δανεισμό». Τόνισε ότι «σήμερα ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να δανειστεί μονάχα όποιος αποδείξει ότι δεν χρειάζεται δανεισμό. Οι άλλοι δεν μπορούν να περάσουν από τα γκισέ των τραπεζών». Επεσήμανε ότι, ειδικά για τους κτηνοτρόφους, ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την έκτακτη ενίσχυση με 80 εκατ. ευρώ.

Υπογράμμισε και την πρόσθετη δυσκολία που έχει η Νάξος, ως νησί, δηλ. το μεταφορικό κόστος. Τόνισε ότι γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θέσπισε το μεταφορικό ισοδύναμο «προκειμένου και οι νησιώτες να έχουν σημαντική έκπτωση στις μετακινήσεις τους και τα προϊόντα που μεταφέρονται να έχουν σημαντική έκπτωση». Ωστόσο επέκρινε την Κυβέρνηση ότι δυσκολεύει αυτή τη «μεγάλη διευκόλυνση», καθώς, όπως είπε, «τους τελευταίους έξι μήνες βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και στην αποπληρωμή, ενώ το τρέχον έτος δεν έχει ανοίξει καν την πλατφόρμα για να ενταχθούν οι επιχειρήσεις». «Είναι μεγάλο λάθος να μην αντιλαμβάνεται την ανάγκη μιας ειδικής μεταχείρισης των νησιωτών, δηλαδή να μην αντιλαμβάνονται τη νησιωτικότητα», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας. Σημείωσε δε ότι η νέα ΚΑΠ που θα έρθει, θα έχει λιγότερους πόρους για τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή και υπογράμμισε ότι «πρέπει να δοθεί μια μάχη ώστε, τουλάχιστον, τα όποια πακέτα να συνδεθούν και με τη νησιωτικότητα».