Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοδος του υδράργυρου και μελτέμι το Σαββατοκύριακο. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για το Σάββατο, με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας και με μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο, κατά τη διάρκεια της ημέρας, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους καλλιεργητές για το φιλλοδέτη στη Ροδακινιά. Ο πληθυσμός του εντόμου, μετά την έναρξη της 2ης πτήσης στις 15-17 Ιουνίου, παρουσιάζει σημαντική αύξηση μετά τις 29 Ιουνίου.

Οι περισσότερες ωοτοκίες υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 3-6 Ιουλίου.

Οι περισσότερες εκκολάψεις (παρουσία των νεαρών προνυμφών) υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 7-10 Ιουλίου.

Δίνοντας βαρύτητα στην καταπολέμηση του Φυλλοδέτη, ιδιαίτερα σε πιο όψιμες ποικιλίες, και κυρίως σε οπωρώνες με ιστορικό προσβολής, μπορεί να πραγματοποιηθεί επέμβαση σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Επίσης, προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.

Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Επειδή η προσβολή των καρπών εντοπίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο ψηλότερο τμήμα της κόμης των δέντρων (2 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και άνω), να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού οι κορυφές των δένδρων .

Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Ημαθίας (Αλεξάνδρεια, Π. Σκυλίτσι, Νάουσα), της Πιερίας (Αιγίνιο, Κατερίνη, Δίον) και της Πέλλας (Σκύδρα, Ριζάρι, Κλεισοχώρι).

Τα θερμοκρασιακά δεδομένα υπολογισμού των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών προέρχονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας.

Ο αριθμός των συλλήψεων των αρσενικών εντόμων που παρουσιάζονται στα γραφήματα προέρχεται από μία αντιπροσωπευτική παγίδα του δικτύου, ώστε να δίνει την τάση της πορείας του πληθυσμού όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα. Δεν επιλέγονται παγίδες με σημαντικά χαμηλές συλλήψεις και ούτε κατ’ ανάγκη αυτές με τις υψηλότερες. Επίσης, εξαιρούνται οι παγίδες με μηδενικές ή ελάχιστες συλλήψεις ως μη αντιπροσωπευτικές.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: