ΚΙΝΑΛ για Αγία Σοφία: προκλητική και ανιστόρητη η μετατροπή της σε τζαμί

Την κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας ζητά το Κίνημα Αλλαγής. Τι λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σε ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ, μετά την απόφαση του ΣτΕ της Τουρκίας για την Αγία Σοφία, αναφέρεται:

"Η απόφαση του Τουρκικού Συμβουλίου Επικρατείας με την οποία ανοίγει ο δρόμος για να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε Ισλαμικό τέμενος (ακυρώνοντας σχετικό διάταγμα του 1934) θα πρέπει εδώ και τώρα να κινητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα. Η Αγία Σοφία θα πρέπει να παραμείνει Μουσείο. Εάν μετατραπεί σε τζαμί, η Τουρκία, θα έχει προβεί σε μια προκλητική και ανιστόρητη ενέργεια. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Ισλαμικό τέμενος θα αποτελέσει προσβολή για όλο τον πολιτισμένο κόσμο και όχι μόνο για την Ελλάδα. Όχι μόνο για τους Χριστιανούς κάθε δόγματος. Περιφρονεί την πολιτιστική κληρονομιά όλης της ανθρωπότητας. Η Αγία Σοφία είναι επίσημα «μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς» της Ουνέσκο για το οποίο η Τουρκία έχει νομικές και άλλες δεσμεύσεις για την προστασία της ταυτότητας και ιστορικότητας του.

Άμεσα η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να αντιδράσει αποφασιστικά, ώστε η Αγία Σοφία να μη μετατραπεί σε τζαμί. Ο ΟΗΕ και η Ουνέσκο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταδικάσουν απερίφραστα την ενέργεια της Τουρκίας και να επιβάλουν τις απαραίτητες κυρώσεις, μέχρι την αναθεώρηση της".

KKE: σχέδιο κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ, αναφέρεται «Η απόφαση μετατροπής σε τζαμί της Αγιάς Σοφιάς, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μεθοδεύτηκε απ’ την κυβέρνηση Ερντογάν και αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο κλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας. Απ’ αυτή την άποψη, η ενέργεια αυτή δεν συνιστά μόνο ευθεία προσβολή του χαρακτήρα της Αγιάς Σοφιάς, όπως προσπαθούν να την εμφανίσουν όσοι στα λόγια την καταδικάζουν, αλλά αποτελεί έναν κρίκο στην συνολική στρατηγική της τουρκικής άρχουσας τάξης, που υποθάλπτεται απ’ τη στάση και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ στην περιοχή».

Βελόπουλος: στίγμα και όνειδος για τις επόμενες γενιές Ελλήνων, αν υπάρξει ολιγωρία

Σε δήλωση του, ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφέρει: 'Απέναντι στην πρωτοφανή ιστορική ύβρι που διαπράττει η Τουρκία κατά του αιώνιου συμβόλου του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας και την μετατροπή της σε τζαμί, η Ελληνική Λύση καλεί άπαντες, σε ανένδοτο αγώνα. Η κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και κάθε Έλληνας πρέπει υπό όρους αρραγούς ενότητας να αντιδράσουμε, με συγκεκριμένες ενέργειες ως προπομπό, που ως Ελληνική Λύση εδώ και καιρό προτείναμε, εντός κοινοβουλίου:

Άμεσο κλείσιμο των συνόρων για όλα τα τούρκικα προϊόντα και την διέλευση αυτών. Καθολικό εμπάργκο σε τούρκικα προϊόντα και υπηρεσίες. Την μετατροπή του δήθεν σπιτιού του Κεμάλ, που ουδέποτε υπήρξε σπίτι του σφαγέα, σε μουσείο τιμής και μνήμης των θυμάτων της Ποντιακής Γενοκτονίας. Αντί να τα πράξουν όμως οι Έλληνες ευρωβουλευτές είπαν ναι στην βοήθεια μισού δισεκατομμυρίου € που σκανδαλωδώς αποφάσισε αυτή την αποφράδα ημέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μειοψήφησε φυσικά μόνον ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ! Οποιαδήποτε ολιγωρία η ατολμία θα παραμείνει ως στίγμα και όνειδος στις επόμενες γενιές Ελλήνων".