Μπριζίτ Μπαρντό: Πωλείται η παραμυθένια βίλα της

Πωλείται η βίλα της Μπριζίτ Μπαρντό στην Κυανή Ακτή. Εκεί περνούσε τα καλοκαίρια της, για να ξεφύγει από τους παπαράτσι και να χαλαρώσει.

Η Μπριζίτ Μπαρντό και το Σαιν-Τροπέ (Saint-Tropez) έχουν αναπτύξει μια σχέση ζωής που κρατάει από το 1958. Εκεί η κινηματογραφική σταρ διατηρεί το καταφύγιο της, όλα αυτά τα χρόνια. Τακτικά, περνούσε τα καλοκαίρια της εκεί για να ξεφύγει από τους παπαράτσι και να χαλαρώσει.

Τώρα δίνεται η δυνατότητα σε όποιον μπορεί να διαθέσει... 6 εκατομμύρια ευρώ να αποκτήσει μια από τις βίλες που διατηρεί η σταρ στην περιοχή Peymeinade, των Καννών. Αυτή ήταν η εξοχική κατοικία της, όπου της άρεσε να πηγαίνει για διακοπές με φίλους. Ήταν επίσης εκεί όπου η πρώην ηθοποιός αποσύρθηκε μετά το διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγό της, Ρότζερ Βαντίμ.

Η βίλα του 16ου αιώνα έχει ανακαινιστεί πλήρως με βάση τη ζωή της ηθοποιού. Είναι συνολικά 450 τμ και αποτελείται από τέσσερις ορόφους με ανελκυστήρα. Διαθέτει δεκατέσσερα υπνοδωμάτια, πέντε μπάνια και δύο μεγάλες πισίνες με εκπληκτική θέα στον κόλπο των Καννών και στα βουνά του Esterel.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η μεγάλη τραπεζαρία, όπου δεσπόζει ένα τζάκι σε στιλ Λουδοβίκου 14ου. Εκτός από τα κύρια δωμάτια, η κατοικία διαθέτει επίσης αίθουσες υποδοχής και κτήρια που μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες.