Κοινωνία

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κόντρες για τα επεισόδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κακουργήματα και πλημμελήματα βαρύνουν τους συλληφθέντες. Μετωπική σύγκρουση ΕΛ.ΑΣ. – Χρυσοχοϊδη με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Διώξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συν' αυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά αγνώστων ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα για τα επεισόδια, το βράδυ της Πέμπτης, στο κέντρο της Αθήνας. Η κατηγορία δεν έχει προσωποποιηθεί και σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές αφορά στην επίθεση με μολότοφ, από απόσταση ενός μέτρου, σε ευθεία βολή, κατά αστυνομικού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Στους 9 συλληφθέντες, που οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, ενώ στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων είχαν συγκεντρωθεί αλληλέγγυοι τους, ασκήθηκε δίωξη για 3 κακουργήματα:

Κατοχή εκρηκτικών υλών κατ’ εξακολούθηση

Έκρηξη κατ’ εξακολούθηση

Απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης κατά συρροή

Δίωξη ασκήθηκε, κατά περίπτωση και για πλήθος πλημμελημάτων:

Διατάραξη κοινής ειρήνης

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων

Ελευθέρωση κρατουμένου και σε απόπειρα

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Απείθεια

Εξύβριση

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Δευτέρα.

Κόντρα ΕΛ.ΑΣ. – Χρυσοχοϊδη με τον ΣΥΡΙΖΑ

«Κατά τη διάρκεια χθεσινής μαζικής διαδήλωσης - πορείας στο κέντρο της Αθήνας, πολυάριθμες ομάδες ατόμων, οι οποίες δεν συμμετείχαν στον κύριο όγκο της πορείας, προκάλεσαν επεισόδια και επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις με ρίψεις βομβών μολότοφ, πετρών κ.α. αντικειμένων καθώς και με ξύλα, κοντάρια και σίδερα που κρατούσαν. Οι συγκρούσεις διήρκεσαν 50 περίπου λεπτά της ώρας», αναφέρεται στη σχετική έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι: «Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα κατά αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης και της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ», κυρίως στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, Ομήρου, Βουκουρεστίου, Λ. Αμαλίας έξωθεν της Βουλής και σε άλλα σημεία του κέντρου της πόλης. Ενδεικτικά: την 20:15 ώρα, στην οδό Βουκουρεστίου, αστυνομικές δυνάμεις δέχτηκαν σφοδρή επίθεση από ομάδα περίπου (200) ατόμων με πέτρες και (30) βόμβες μολότοφ. Οι διμοιρίες με τη συνδρομή της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ» αντιμετώπισαν τις επιθέσεις με κινήσεις τακτικής και την αναγκαία χρήση δακρυγόνων μέσων και απώθησαν τα άτομα προς την οδό Πανεπιστημίου,

την 20:35 ώρα, αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούσαν «φραγμό» επί της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας (λουλουδάδικα) δέχτηκαν σφοδρή επίθεση από (300) περίπου άτομα, με τουλάχιστον (20) βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες, κροτίδες, πέτρες, μάρμαρα κ.α. αντικείμενα. Οι αστυνομικές δυνάμεις με κινήσεις τακτικής και χρήση δακρυγόνων μέσων απώθησαν τα άτομα προς την οδό Πανεπιστημίου, όπου δέχτηκαν νέες επιθέσεις με άλλες (30) βόμβες μολότοφ,

την 20:45 ώρα, αστυνομικές δυνάμεις δέχτηκαν επίθεση με (10) τουλάχιστον βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες ευθείας βολής, κ.α. αντικείμενα από (200) περίπου άτομα στην οδό Βουκουρεστίου. Οι αστυνομικοί απώθησαν τα άτομα προς την οδό Βασ. Γεωργίου, όπου στη συμβολή της με την Λ. Αμαλίας δέχτηκαν εκ νέου επίθεση με άλλες (7) βόμβες μολότοφ, ενώ άλλα (50) άτομα που τους επιτέθηκαν απωθήθηκαν προς την οδό Σταδίου και

την 20:55 ώρα, αστυνομικές δυνάμεις δέχτηκαν σφοδρή επίθεση με (20) βόμβες μολότοφ και μάρμαρα όταν έφτασαν στην οδό Βουκουρεστίου, όπου (50) περίπου άτομα προκαλούσαν φθορές σε υποκατάστημα τράπεζας. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισαν τις επιθέσεις με περιορισμένη χρήση δακρυγόνων μέσων και απώθησαν τους επιτιθέμενους βάσει σχεδίου με στοχευμένες κινήσεις επιχειρησιακής τακτικής. Από τις επιθέσεις των ομάδων αυτών, τις συγκρούσεις και τα δακρυγόνα επηρεάστηκε το περιβάλλον, παρακωλύθηκε προσωρινά η απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδήλωσης και αναφέρθηκαν περιπτώσεις αναπνευστικών προβλημάτων. Με το τέλος των επεισοδίων και με την επιτήρηση - προστασία των αστυνομικών δυνάμεων η διαδήλωση – πορεία συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά. Για τις επιθέσεις κατά αστυνομικών δυνάμεων συνελήφθησαν (9) άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία και οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελία. Στην κατοχή συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ξύλινα κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες, γάντια, κ.λπ. καθώς και σακίδιο με βαριοπούλα, αντιασφυξιογόνα μάσκα, καπέλο, μάσκα fullface και γάντια. Μετά το πέρας της πορείας συνελήφθη άλλο ένα άτομο καθώς έφερε ξύλινο κοντάρι και σακίδιο με αναδιπλούμενο μαχαίρι στρατιωτικού-κυνηγετικού τύπου. Κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των επεισοδίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε διάφορα σημεία του κέντρου της Αθήνας: σακίδιο με 3 ακέραιες βόμβες μολότοφ, ναυτική φωτοβολίδα χειρός, γάντια και κινητό τηλέφωνο,

σακίδιο με 9 ακέραιες βόμβες μολότοφ,

σακίδιο με 2 ακέραιες βόμβες μολότοφ,

σακούλα με 4 βόμβες μολότοφ,

5 ακέραιες βόμβες μολότοφ και

2 βαριοπούλες. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν (9) αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της Ομάδας «ΔΡΑΣΗ», ο οποίος δέχτηκε εξ επαφής βόμβα μολότοφ στο πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το υπηρεσιακό του κράνος και να υποστεί εγκαύματα και θραύση δύο οδόντων. Τέλος καταγράφηκαν φθορές: σε 4 υπηρεσιακά δίκυκλα και σε εξοπλισμό αστυνομικών, προστατευτικά κράνη, καλαμίδες, περιαγκωνίδες κ.λπ.

σε 2 ξενοδοχεία, 2 καταστήματα και υποκατάστημα τράπεζας, με θραύση υαλοπινάκων, μαρμάρων και αναγραφή συνθημάτων με σπρέι, ενώ

μετά το πέρας της πορείας στην περιοχή των Εξαρχείων προκλήθηκε εμπρησμός σε αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να υποστεί φθορές. Δίνοντας τροφή στην άγρια κόντρα που ξέσπασε απο το βράδυ της Πέμπτης, καταγγελίες αστυνομικών που επιβεβαιώσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κάνουν λόγο για αστυνομικό που έχει αποσπαστεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας και εμπόδισε ειδικό φρουρό να κάνει σύλληψη στην διάρκεια των επεισοδίων. Μάλιστα, έχει κατατεθεί μήνυση σε βάρος του απο συνάδελφο του. καταγγελίες αστυνομικών που επιβεβαιώσε ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κάνουν λόγο για αστυνομικό που έχει αποσπαστεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας και εμπόδισε ειδικό φρουρό να κάνει σύλληψη στην διάρκεια των επεισοδίων. Μάλιστα, έχει κατατεθεί μήνυση σε βάρος του απο συνάδελφο του.

ΣΥΡΙΖΑ: χυδαίο ψέμα περί «αστυνομικού του ΣΥΡΙΖΑ που απέτρεψε σύλληψη κουκουλοφόρου» Σε ανακοινωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται "Ο κατασταλτικός εκτροχιασμός που εκδηλώθηκε χθες στο Σύνταγμα και στους δρόμους γύρω από αυτό, όταν χιλιάδες διαδηλωτές προσπαθούσαν να βρουν διέξοδο από τον κλοιό των δακρυγόνων, των χειροβομβίδων κρότου – λάμψης και των μοτοσυκλετών της περιβόητης ομάδας «ΔΡΑΣΗ» που ορμούσαν καταπάνω τους ασκώντας ασύστολη βία, παίρνει νέες διαστάσεις με το πλαστό αφήγημα περί «αστυνομικού του ΣΥΡΙΖΑ που απέτρεψε σύλληψη κουκουλοφόρου», το οποίο έλαβε και υπηρεσιακές προεκτάσεις. Πρόκειται για ένα ανυπόστατο και χυδαίο ψέμα, συμπληρωματικό της βίας, των προπηλακισμών, των απειλών και της τρομοκρατίας που χρησιμοποιήθηκαν χθες με ιδιαίτερη ζέση εναντίον μελών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Ακόμη περισσότερο, είναι ένα αφήγημα που χρησιμοποιήθηκε ώστε να αποτραπεί η δημόσια συζήτηση γι’ αυτά τα γεγονότα, αλλάζοντας την ειδησεογραφική θεματολογία. Αν κάτι προέκυψε από τη χθεσινή ημέρα, δεν είναι το ζήτημα μιας δήθεν σύλληψης ενός ανύπαρκτου κουκουλοφόρου, η οποία υποτίθεται ότι απετράπη, αλλά η στοχοποίηση των μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και η αναίτια επίθεση σε ιστορικό στέλεχος του κόμματος, παρουσία αστυνομικού που έχει διατεθεί από την ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια των στελεχών του κόμματος. Μια σειρά από μαρτυρίες, γεγονότα, αλλά και οπτικοακουστικό υλικό, καταδεικνύουν ότι τα μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νεολαίας του έτυχαν «ειδικής μεταχείρισης» από τις αστυνομικές δυνάμεις. Κι αντί, μετά από τόσες ώρες, ο κ. Χρυσοχοΐδης να έχει παραιτηθεί, καλύπτει πλήρως και το χθεσινό κρεσέντο καταστολής και την προσπάθεια πολιτικής τρομοκράτησης του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του μυθεύματος για τον παραβάτη «αστυνομικό του», όπου κάποιες διευκρινήσεις μετατράπηκαν σε «αποτροπή σύλληψης». Ενδεικτικά μόνο, κατά τη διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων, τραυματίστηκαν και δέχθηκαν διαφόρων ειδών προπηλακισμούς, τα εξής στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νεολαίας του: Πάνος Ρήγας, μέλος της Κ.Ε., πρώην Αν. Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Έφη Καλαμαρά, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας

Άγγελος Γκόγκογλου, μέλος της Κ.Ε.

Αχιλλέας Ρουσιάκης, μέλος της Κ.Ε.

Τάσος Πολιτίδης, μέλος της Κ.Ε.

Μάρκος Μπασιούκας, μέλος της Κ.Ε.

Σωτήρης Αλεξίου, Γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Κατερίνα Τσατσαρώνη, μέλος του Γραφείου του Κ.Σ. της Νεολαίας

Μάριος Θεοφιλάτος , μέλος του Γραφείου του Κ.Σ. της Νεολαίας". Χρυσοχοϊδης: η σελίδα γύρισε στην λογική Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Ποίτη αναφέρεται: " Χθες, 9 Ιουλίου, ομάδες «αναρχικών», εκτός του κύριου σώματος των συγκεντρωθέντων σε πορεία διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο περί συναθροίσεων, που συζητείτο στη Βουλή, επετέθησαν με μολότοφ, ξύλα, σίδερα, πέτρες, στις αστυνομικές δυνάμεις. Περισσότερες από 90 μολότοφ εκτοξεύθηκαν, καθώς και φωτοβολίδες ευθείας βολής. Δηλαδή απλά. Έγινε δολοφονική επίθεση. Η Αστυνομία απάντησε με κινήσεις τακτικής και χημικά ακολουθώντας ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο. Απάντησε τόσο αποτελεσματικά και τόσο γρήγορα, ώστε οι επιτιθέμενοι τράπηκαν σε φυγή, αδειάζοντας τα σακίδια και τις τσέπες από μολότοφ, για να μην συλληφθούν με αυτές. Έχουν ήδη περισυλλεγεί πάνω από 20 αχρησιμοποίητες μολότοφ. Το σχέδιο των «αναρχικών» ήταν σαφές. Να κάψουν την πόλη, να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Οι συγκρούσεις κράτησαν περίπου μια ώρα. Η ομαλή διεξαγωγή της συγκέντρωσης διαταράχθηκε από τα δακρυγόνα και τις συγκρούσεις. Όμως, με την αποτελεσματική επέμβαση της Αστυνομίας, και κυρίως με τη θέληση των συγκεντρωμένων, έγινε δυνατή η συνέχιση και ολοκλήρωσή της. Τόσο στη συνεδρίαση της Βουλής, όσο και σε μετέπειτα δηλώσεις εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησαν επίμονα να φορτώσουν στην Αστυνομία τις ευθύνες για τα επεισόδια. Κατήγγειλαν «προβοκάτσια, προσπάθεια διάλυσης της συγκέντρωσης» - Δ. Τζανακόπουλος, «απόπειρα διάλυσης του μπλοκ της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ» - Ν. Βούτσης, «τόση βία είχαμε καιρό να δούμε» - Γραμματέας Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, «προβοκατόρικη στάση με αστυνομικό με walkie-talkie και πολιτικά εντός Βουλής» - Ν. Βούτσης, «κατάφωρη αστυνομική βία» - Ρ. Δούρου, «όργιο καταστολής» - Γραφείο Τύπου. Ανακοίνωσαν ενδεικτικό κατάλογο στελεχών που «υπέστησαν βία ή προπηλακίσθηκαν» Επιστέγασμα. Ζήτησαν την παραίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Γέμισαν πάλι τον ανεμιστήρα με τη συνηθισμένη λάσπη. Η συγκέντρωση δεν διαλύθηκε, προστατεύθηκε. Διαλύθηκαν οι ομάδες με τις μολότοφ. Δεν υπήρξε, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, περίπτωση άσκησης βίας σε διαδηλωτή. Δεν υπάρχει πέρα από κάποια λίστα συμμετεχόντων που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, καμιά συγκεκριμένη καταγγελία, ούτε πειστήριο. Ο κατά Βούτση «προβοκάτορας» του walkie talkie, είναι αστυνομικός σε υπηρεσία, που συντόνιζε τις δυνάμεις. Η βία που είχε καιρό να δει ο Γραμματέας της νεολαίας, φαίνεται σε σχετικό βίντεο. Είναι η παρέμβαση, αστυνομικού, αποσπασμένου στη φύλαξη γραφείων του ΣΥΡΙΖΑ, που χειροδίκησε κατά συναδέλφου του και απέτρεψε τη σύλληψη κουκουλοφόρου, που είχε επιτεθεί σε μέλη της ομάδας «ΔΡΑΣΗ». Κι ας διαψεύδει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναγνωρίσθηκε και εναντίον του σχηματίσθηκε δικογραφία. Με εντολή εισαγγελέα κρατείται και παραπέμπεται αύριο με τη διαδικασία του αυτόφωρου. Η κατάφωρη αστυνομική βία της Ρ. Δούρου είναι μια φωτογραφία αμυχών στα πόδια, χωρίς αναφορά. Φυσικά δεν είδε η Ρ. Δούρου, ούτε άλλος στον ΣΥΡΙΖΑ το καμένο από μολότοφ κράνος που προστάτεψε έναν αστυνομικό από τα χειρότερα. Έχει μόνο εγκαύματα στο πρόσωπο. Το «όργιο καταστολής» είναι οι 90 μολότοφ που δέχθηκαν και η προσπάθεια της Αστυνομίας να απωθηθούν και συλληφθούν οι «αναρχικοί». Η χθεσινή δράση της Αστυνομίας είναι μια νίκη της νομιμότητας. Προστάτεψε την πόλη. Περιφρούρησε τη συγκέντρωση. Σε πείσμα όσων φαντάζονται εκτροπές, βία και προβοκάτσιες. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τόσα ψέματα για την αστυνομία; Γιατί με κάθε ευκαιρία, αντιστρέφει την πραγματικότητα, κατασκευάζει σενάρια κατάχρησης εξουσίας και ανακαλύπτει δράσεις εναντίον του; Τελικά τι συμβαίνει; Χρειάζεται αναρχικούς, βία, αναμπουμπούλα, τα φαντάσματα και τα στερεότυπα άλλων επώδυνων εποχών για να βρει εχθρό ο ΣΥΡΙΖΑ, να νομιμοποιήσει τις απόψεις του και να δικαιολογήσει τη στάση του; Είναι μόνος του σε αυτό τον κατήφορο, στο κυνήγι και την αναβίωση του παρελθόντος. Δεν έχει η Ελλάδα καμιά πολυτέλεια να ζει στο χθες και να ξύνει υπαρκτές μεν, αλλά παλιές πληγές. Η σελίδα γύρισε σε μια δημοκρατία με αντιπάλους χωρίς εχθρούς, που θέλει κουράγιο, ανοχή, μέτρο, ψυχραιμία και δύναμη. Η σελίδα γύρισε στη λογική. Μέσα κι έξω από τη Βουλή". ΣΥΡΙΖΑ: Κρύβεται ο κ. Χρυσοχοΐδης Σε ανακοινωση πυο εξέδωσε αργά το απόγευμα της Παρασκευής η Κουμουνδούρου αναφέρει, "Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μπορεί να κρύβεται από τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, αλλά δεν μπορεί να κρύψει τις ευθύνες του. Ο κ. Χρυσοχοΐδης απέρριψε το αίτημα για συνάντηση με αντιπροσωπεία του κόμματος, αποτελούμενη από τον Γραμματέα της Κ.Ε και βουλευτή Επικρατείας, Πάνο Σκουρλέτη, τους βουλευτές Θεόδωρο Δρίτσα και Δημήτρη Τζανακόπουλο και τον πρώην Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Ρήγα, προκειμένου να τεθούν υπόψη του συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που έδρασε χθες η ΕΛ.ΑΣ. στο Σύνταγμα, επιτιθέμενη στους διαδηλωτές οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα συνδικαλιστικών φορέων και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, όπου θέματα δημοκρατίας αξιώνουν απαντήσεις και ξεκάθαρες τοποθετήσεις, η σιωπή «δεν είναι χρυσός», αλλά υπεκφυγή. Η πολιτική επιλογή της καταστολής από την πλευρά της κυβέρνησης και, κατά τα φαινόμενα, του αρμόδιου υπουργού, είναι καταδικασμένη να αποτύχει".