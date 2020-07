Οικονομία

Αύξηση της ανεργίας καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η ανεργία αυξάνεται, η οικονομία συρρικνώνεται και τα νησιά μας υποφέρουν», τόνισε από τη Ρόδο η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου.

Αύξηση του ποσοστού της ανεργίας κατά τον μήνα Απρίλιο, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, επισημαίνοντας πως η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας, λόγω της αναστολής της λειτουργίας επιχειρήσεων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και των περιορισμών στις μετακινήσεις του πληθυσμού.

Ειδικότερα:

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2020 ανήλθε σε 15,5% έναντι 17,5% τον Απρίλιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα άνω 14,5% τον Μάρτιο του 2020. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Απρίλιο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.858.588 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 708.655 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.331.748 άτομα.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 52.221 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (μείωση 1,3%) και κατά 23.820 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (μείωση 0,6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Eurostat για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα κράτη- μέλη, λόγω της πανδημίας COVID-19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 123.571 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (μείωση 14,8%) και αυξήθηκαν κατά 52.717 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (αύξηση 8,0%). Η μείωση του αριθμού των ανέργων σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 κατευθύνθηκε κυρίως προς τους οικονομικά μη ενεργούς, καθώς λόγω της πανδημίας COVID-19, αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 133.523 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (αύξηση 4,2%) και μειώθηκαν κατά 30.720 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (μείωση 0,9%).

Αχτσιόγλου: Η ανεργία αυξάνεται, η οικονομία συρρικνώνεται

Με «ηφαίστειο που βράζει» παρομοίασε την αγορά εργασίας, η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, κατά την επίσκεψή της στη Ρόδο. Σχολιάζοντας τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από τα οποία προκύπτει αύξηση της ανεργίας κατά μία ποσοστιαία μονάδα μέσα σε έναν μήνα, η κα Αχτσιόγλου δήλωσε: «Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε αύξηση της ανεργίας τον Απρίλιο κατά μία μονάδα μέσα σε έναν μήνα. Αυτό δείχνει ότι η κατάσταση στην οικονομία και στην αγορά εργασίας είναι ένα ηφαίστειο που βράζει και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν άμεσα μέτρα για να στηριχθεί η εργασία».

Η αύξηση αυτή της ανεργίας, τόνισε, είναι πολύ μεγάλη για διάστημα ενός μήνα και μάλιστα «δεν αντανακλά πλήρως την πραγματικότητα, διότι οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή εργασίας δεν δηλώνονται ως άνεργοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι άνεργοι με μία επιδότηση», επίσης «πολλοί άνεργοι καταγράφονται ως ανενεργός πληθυσμός, ακριβώς διότι δεν δηλώνονται ως αναζητούντες εργασία».

Η εικόνα αυτή δυστυχώς χειροτερεύει στα νησιά της χώρας μας, υπογράμμισε η κα Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι «η οικονομική δραστηριότητα στη Ρόδο εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από τον τουρισμό και αυτό σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στις αναταράξεις από την πανδημία. Κυρίως όμως σημαίνει ότι η μη ύπαρξη μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση επιδεινώνει και επιταχύνει την ύφεση».

Επεσήμανε, τέλος, ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Δημοσιονομική ευχέρεια στο κράτος υπάρχει. Η επιλογή της κυβέρνησης να μην στηρίζει τους εργαζόμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μία συνειδητή πολιτική επιλογή».