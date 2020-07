Κοινωνία

Ποιος είναι ο δάσκαλος που κατηγορείται για αποπλάνηση μαθήτριας (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες και τα στοιχεία ταυτότητας του. Τι ψάχνει η Αστυνομία.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα, έπειτα από σχετική Διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος ημεδαπού άνδρα, ο οποίος συνελήφθη την 07-07-2020, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοινωση της Αστυνομίας, "σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα έτη και που συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, από 10-07-2020 έως και 10-10-2020, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου, των ανηλίκων, των ευάλωτων ή ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 22210 - 24574 και 22210 - 37033, του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας".