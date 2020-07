Life

Μεγάλος Περίπατος: παρεμβάσεις στο Εμπορικό Τρίγωνο και την Πλάκα

Συνεχίζεται η διαβούλευση και οι μετατροπές στον αρχικό σχεδιασμό, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων.

«Οι παρεμβάσεις που φέρνουν ισορροπία στις μετακινήσεις και τη λειτουργία της τοπικής αγοράς στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας και την Πλάκα και οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από την Κυριακή 26 Ιουλίου, συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου, με την συμμετοχή των επιστημόνων που πλαισιώνουν την υλοποίηση του Μεγάλου Περιπάτου», αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Κατά την τέταρτη συνεδρίαση της επιτροπής, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανοικτής διαβούλευσης για τον Μεγάλο Περίπατο, συζητήθηκε η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, όπως αυτή θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, για τις παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα του Εμπορικού Τριγώνου και αναβαθμίζουν την ποιότητα της καθημερινότητας κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών.

Επίσης, ο συγκοινωνιολόγος - καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Γιώργος Γιαννής, παρουσίασε τα δεδομένα που ανέκυψαν από τις πρώτες εβδομάδες της προσωρινής εφαρμογής του Μεγάλου Περιπάτου. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, στην συνεδρίαση, συμμετείχαν και διατύπωσαν τις απόψεις τους και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών.

Κυκλοφοριακή ισορροπία στο Εμπορικό Τρίγωνο

Με τις ήπιες παρεμβάσεις στο Εμπορικό Τρίγωνο, γίνεται το επόμενο βήμα του Μεγάλου Περιπάτου, που έχει ως βασικό στόχο να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα διασφαλίζουν την ασφαλή κυκλοφορία αλλά και την ανεμπόδιστη δραστηριότητα των επιχειρήσεων ολόκληρης της περιοχής. Στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περιλαμβάνονται οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Στο Εμπορικό Τρίγωνο, που περικλείεται από: Αθηνάς - Πλατεία Ομονοίας - Σταδίου - Πλατεία Συντάγματος - Μητροπόλεως, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επιτρέπεται στις οδούς:

Αθηνάς

Ερμού

Πεσμαζόγλου - Σοφοκλέους

Ευριπίδου - Αγ. Θεοδώρων - Δραγατσανίου

Παπαρρηγοπούλου (έως Π.Π. Γερμανού) - Π. Π. Γερμανού

Αριστείδου

Χρήστου Λαδά - Πλατεία Καρύτση (μεταξύ Χρ. Λαδά και Παρνασσού) - Παρνασσού

Καρ. Σερβίας (από πλ. Συντάγματος έως Βουλής) - Βουλής (από Καρ. Σερβίας έως Κολοκοτρώνη) - Κολοκοτρώνη (από Βουλής έως Σταδίου).

Στην περιοχή της Πλάκας, που περικλείεται από τις οδούς Μητροπόλεως – Ερμού – Αγίων Ασωμάτων – Αποστόλου Παύλου – Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας – Φιλελλήνων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επιτρέπεται στις οδούς:

Ξενοφώντος

Νίκης (μεταξύ Φιλελλήνων και Απόλλωνος)

Απόλλωνος (από Νίκης έως Σκούφου)

Σκούφου

Ναυάρχου Νικοδήμου (από Σκούφου έως Φιλελλήνων).

Τροποποιήσεις στην κυκλοφορία, πραγματοποιούνται στις οδούς Κολοκοτρώνη, Καρ. Σερβίας και Μητροπόλεως όπου δίνεται προτεραιότητα στους πεζούς και τους ποδηλάτες. Στους δρόμους αυτούς, δυνατότητα πρόσβασης θα έχουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα οχήματα των μονίμων κατοίκων, τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα οχήματα με κατεύθυνση από και προς τους χώρους στάθμευσης, τα ταξί (μόνο για επιβίβαση και αποβίβαση), τα οχήματα εξυπηρέτησης ξενοδοχείων, τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων ή ταχυμεταφορών και διανομών των καταστημάτων εστίασης, τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και των οργανισμών κοινής ωφέλειας. Στην ίδια κατηγορία, περιλαμβάνονται και τα οχήματα που εξυπηρετούν σχολεία και μονάδες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Για τη ρύθμιση και την προτεραιότητα της πρόσβασης των οχημάτων αυτών των κατηγοριών, έχει προβλεφθεί και η διαδικασία έκδοσης δικαιολογητικών, για την μετακίνησή τους στα σημεία παρέμβασης αλλά και η χρήση διαδικτυακής εφαρμογής, που θα τεθεί σε λειτουργία και θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Η Δημοτική Αστυνομία, θα συνεχίσει να ελέγχει την παράνομη στάθμευση σε όλη την περιοχή, να ενημερώνει και να εξυπηρετεί τους οδηγούς, στην περίοδο προσαρμογής. Είναι επίσης υπεύθυνη για τον έλεγχο των πιστοποιητικών που πρέπει να φέρουν οι οδηγοί των οχημάτων που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες εξαιρέσεις.

Συγκεκριμένα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα ελέγχονται από την Δημοτική Αστυνομία είναι:

Για τους μονίμους κατοίκους: Κάρτα Μόνιμου Κατοίκου για τις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης ή βεβαίωση εισόδου και εξόδου, που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, που θα τεθεί σε λειτουργία και θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Κάρτα Μόνιμου Κατοίκου για τις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης ή βεβαίωση εισόδου και εξόδου, που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, που θα τεθεί σε λειτουργία και θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Για τα οχήματα με κατεύθυνση από και προς τους χώρους στάθμευσης Δημόσιας Χρήσης: Παραστατικό που να αποδεικνύει τη βραχυχρόνια στάθμευσή σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης δημόσιας χρήσης ή βεβαίωσης εισόδου και εξόδου για τη μακροχρόνια στάθμευση σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης δημόσιας χρήσης στις περιοχές των παρεμβάσεων, που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, που θα τεθεί σε λειτουργία και θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Παραστατικό που να αποδεικνύει τη βραχυχρόνια στάθμευσή σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης δημόσιας χρήσης ή βεβαίωσης εισόδου και εξόδου για τη μακροχρόνια στάθμευση σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης δημόσιας χρήσης στις περιοχές των παρεμβάσεων, που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, που θα τεθεί σε λειτουργία και θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Για τα οχήματα με κατεύθυνση από και προς ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης (ιδιόκτητο πάρκινγκ): Βεβαίωση εισόδου και εξόδου που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, που θα τεθεί σε λειτουργία και θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Βεβαίωση εισόδου και εξόδου που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, που θα τεθεί σε λειτουργία και θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Για τα οχήματα που εξυπηρετούν άτομα με αναπηρία: Κάρτα ΑμΕΑ ή άλλο πιστοποιητικό.

Κάρτα ΑμΕΑ ή άλλο πιστοποιητικό. Για τα οχήματα που εξυπηρετούν σχολεία και μονάδες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο ή μονάδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές των παρεμβάσεων. Για την είσοδο, προσωρινή στάθμευση και έξοδο οχημάτων εξυπηρέτησης μαθητών/φοιτητών προς ή από σχολεία και μονάδες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σχολικά λεωφορεία άνω των 9 θέσεων), απαιτείται βεβαίωση από τη διεύθυνση του σχολείου ή της μονάδας εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Βεβαίωση φοίτησης σε σχολείο ή μονάδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις περιοχές των παρεμβάσεων. Για την είσοδο, προσωρινή στάθμευση και έξοδο οχημάτων εξυπηρέτησης μαθητών/φοιτητών προς ή από σχολεία και μονάδες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σχολικά λεωφορεία άνω των 9 θέσεων), απαιτείται βεβαίωση από τη διεύθυνση του σχολείου ή της μονάδας εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Για τα οχήματα που εξυπηρετούν την τροφοδοσία των ξενοδοχείων: Παραστατικό για την απόδειξη της τροφοδοσίας ή βεβαίωση εισόδου και εξόδου που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, που θα τεθεί σε λειτουργία και θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Για τα οχήματα τροφοδοσίας και αποστολών Εμπορικών Καταστημάτων: Παραστατικό μεταφοράς εμπορευμάτων ή βεβαίωση οχήματος του καταστήματος, που χορηγείται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που θα τεθεί σε λειτουργία και θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

(Κάθε κατάστημα ή επιχείρηση που λειτουργεί και δραστηριοποιείται στις περιοχές των παρεμβάσεων, μπορεί να δηλώσει στην ειδική ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή, που θα τεθεί σε λειτουργία και θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, έως δύο (2) οχήματα (δίκυκλα, αυτοκίνητα ή φορτηγά), τα οποία θα χρησιμοποιεί για την μεταφορά εμπορευμάτων και υλικών και θα μπορούν να εισέρχονται, να σταθμεύουν προσωρινά στις ειδικές θέσεις στάθμευσης και να εξέρχονται).

Ειδικές άδειες εισόδου στις περιοχές των παρεμβάσεων (χώροι θρησκευτικής λατρείας, εκδηλώσεις, κ.α.): Για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων αυτών απαιτείται η επίδειξη κατά τον έλεγχο:

Της χορηγηθείσας από τη Δημοτική Αστυνομία ειδικής άδειας που θα επιτρέπει την προσωρινή και κατ’ εξαίρεση είσοδο και έξοδο του συγκεκριμένου οχήματος ή οχημάτων στις περιοχές των παρεμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι από το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι ήπιες παρεμβάσεις στο κάτω τμήμα της οδού Ερμού (από Αιόλου έως Αγίων Ασωμάτων) με δημιουργία επιπλέον χώρων για τους πεζούς, που όμως δεν θα επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων, καθώς η οδός Ερμού παραμένει ανοιχτή στην κυκλοφορία.

Στην τέταρτη συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαβούλευσης για τον Μεγάλο Περίπατο, υπό την προεδρία του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, μετείχαν οι:

Βασίλειος Φοίβος - Αξιώτης, Αντιδήμαρχος Αστικών Υποδομών & Σχεδίου Πόλεως

Αντιδήμαρχος Αστικών Υποδομών & Σχεδίου Πόλεως Δέσποινα Αλεβιζάκη , Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη» του Νάσου Ηλιόπουλου

, Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό «Ανοιχτή Πόλη» του Ρωξάνη Μπέη, Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό «Αθήνα Είσαι Εσύ» του Παύλου Γερουλάνου

Δημοτικός Σύμβουλος με το συνδυασμό «Αθήνα Είσαι Εσύ» του Αλέξανδρος Τσιατσιάμης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αθηναίων

Οι επιστήμονες που συμμετείχαν στις εργασίες της Διαπαραταξιακής Επιτροπής είναι οι εξής:

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ - συγκοινωνιολόγος

Καθηγητής ΕΜΠ - συγκοινωνιολόγος Μάρω Ευαγγελίδου , πολεοδόμος - χωροτάκτης

, πολεοδόμος - χωροτάκτης Μαρία Καλαντζοπούλου, πολεοδόμος - χωροτάκτης / συγκοινωνιολόγος

πολεοδόμος - χωροτάκτης / συγκοινωνιολόγος Άρης Καλαντίδης, καθηγητής Αστικής Διαχείρισης Manchester Metropolitan University

καθηγητής Αστικής Διαχείρισης Manchester Metropolitan University Θωμάς Μαλούτας, καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γεώργιος Πανέτσος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών - Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Γιώργος Πατρίκιος, επ. καθηγητής Αρχιτεκτονικής - Πολεοδομίας, ΔΠΘ

επ. καθηγητής Αρχιτεκτονικής - Πολεοδομίας, ΔΠΘ Κωνσταντίνος Σερράος, καθηγητής ΕΜΠ - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τομέας Πολεοδομίας & Χωροταξίας

καθηγητής ΕΜΠ - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τομέας Πολεοδομίας & Χωροταξίας Δήμητρα Σιατίτσα, αρχιτέκτονας - πολεοδόμος

αρχιτέκτονας - πολεοδόμος Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Καθηγητής ΕΜΠ- Κοσμήτορας Σχολής - Αρχιτεκτόνων Μηχανικών».