Πολιτική

Καλεντερίδης για Αγία Σοφία: έτσι θα “κρυφτούν” οι χριστιανικές εικόνες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο στρατιωτικός αναλυτής αναφέρεται στα μεγαλεπήβολα σχέδια του Ερντογάν και τον Κεμάλ Ατατούρκ, αλλά και τις κινήσεις του σε Συρία, Μεσόγειο και Αιγαίο.