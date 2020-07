Κοινωνία

Προσάραξε σε αβαθή το πλοίο “Πρωτέας” με 214 επιβάτες

Σε μηχανική βλάβη αποδίδεται το ατύχημα. Μεγάλη ταλαιπωρία για τους εκατοντάδες επιβάτες.

Μηχανική βλάβη στις ηλεκτρομηχανές του, παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο “Πρωτέας”, με αποτέλεσμα να προσαράξει προσωρινά σε αμμώδη αβαθή κοντά στο λιμάνι Γλώσσας Σκοπέλου, με 214 επιβάτες.

Στο πλοίο, που αποκολλήθηκε αυτοδύναμα και έδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι, απαγορεύθηκε ο απόπλους, ενώ οι επιβάτες τους πλοίου θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Το “Πρωτέας” πραγματοποιεί το δρομολόγιο από το Μαντούδι προς Σκόπελο,Σκιάθο και Βόλο.

Οι 96 από τους 214 επιβάτες του πλοίου, ήταν προγραμματισμένο να αποβιβασθούν στη Γλώσσα Σκοπέλου.