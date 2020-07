Πολιτική

Πιθανή η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής μετά τις καταγγελίες Καλογρίτσα

Οι αναφορές για "εικονικές συναλλαγές" στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, έχουν ήδη ενεργοποιήσει την ΤτΕ.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, την ώρα που εκκρεμεί η απόφαση της Εισαγγελίας για το εάν η μήνυση με τις καταγγελίες Καλογρίτσα θα αποτελέσει έναυσμα για να ερευνηθεί το παρασκήνιο του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες.

Την ίδια ώρα οι αποκαλύψεις από την πλευρά Καλογρίτσα συνεχίζονται.

Στις 25 Ιουνίου 2020, μία εβδομάδα πριν η πλευρά Καλογρίτσα και ο κατασκευαστικός κολοσσός CCC συγκρουστούν στα ελληνικά δικαστήρια για το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ, με εξώδικη δήλωση ο Έλληνας εργολάβος καλούσε την πολυεθνική εταιρεία να λήξει την αντιδικία. Και αυτό, γιατί, όπως αναφέρεται στο εξώδικο, με την καθοδήγηση του «White House», του Μεγάρου Μαξίμου δηλαδή, είχε στηθεί η εικονική υπεργολαβία μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε και να εξασφαλιστούν τα χρήματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, χωρίς να υπάρξει τραπεζικός έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος.

Όπως αναφέρεται στο Εξώδικο του κ. Καλογρίτσα «Υπό το συντονισμό, την εποπτεία και καθοδήγηση του "White House", το άνω ποσό € 3.000.000 εμβάστηκε στην εταιρεία μας με σκοπό η εν λόγω καταβολή να εναρμονίζεται με το σχέδιο για κατάρτιση εικονικής σύμβασης υπεργολαβίας, προκειμένου να παρακάμψετε τους ισχύοντες τραπεζικούς περιορισμούς και ελέγχους για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Το δε ποσό κατά την αληθινή συμφωνία θα χρησιμοποιείτο, όπως και πράγματι χρησιμοποιήθηκε, για τις ανάγκες έκδοσης ισόποσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον ανωτέρω διαγωνισμό».

Η χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων έχει ήδη ενεργοποιήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, που ερευνούν τουλάχιστον έναν τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο, ο οποίος αναφέρεται στα mail που αντάλλαξαν η πλευρά Καλογρίτσα και ο κατασκευαστικός κολοσσός κατ’ εντολή - όπως αναφέρουν στην αλληλογραφία - του «White House» και του Νίκου Παππά.