Επεισόδια: Η σκηνή με τον αστυνομικό που έχει αποσπαστεί στον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Μέρος της επίμαχης σκηνής, που πυροδότησε αντιδράσεις και κόντρα ΣΥΡΙΖΑ-Χρυσοχοϊδη δημοσιεύει η «Καθημερινή».

Όπως αναφέρεται σε άρθρο της Καθημερινής, που συνοδεύεται από βίντεο:

«Σοβαρές παρενέργειες εξακολουθούν να προκαλούν τα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, που σημειώθηκαν χθες στο περιθώριο της πορείας διαμαρτυρίας ενάντια στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις.

Ένα από τα θέματα που πυροδότησαν συζητήσεις αφορά σε χθεσινοβραδινή ανάρτηση του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας (ΣΕΦΕΑΑ) στο Facebook. Σ’ αυτήν οι συνδικαλιστές των ειδικών φρουρών κατήγγειλαν επί λέξει ότι «αξιωματικός της αστυνομίας που συμμετείχε, εκτός υπηρεσίας, στην πορεία διαμαρτυρίας απέτρεψε χειροδικώντας, τη σύλληψη κουκουλοφόρου που είχε πριν επιτεθεί σε αστυνομικό της ομάδας ΔΡΑΣΗ με αποτέλεσμα να διαφύγει της σύλληψης».

Στη συνέχεια της ανάρτησής του μάλιστα το σωματείο διευκρίνισε ότι διαθέτει στον ένστολο της ομάδας ΔΡΑΣΗ «το νομικό οπλοστάσιό του για την απόδοση τυχόν ευθυνών σε οποιαδήποτε κατεύθυνση».

Στο θέμα απάντησε με σημερινή, σκληρή ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντας την καταγγελία του ΣΕΦΕΑΑ «ανυπόστατο και χυδαίο ψέμα». Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι ο αξιωματικός που -σύμφωνα με την καταγγελία- παρενέβη και απέτρεψε τη σύλληψη είχε διατεθεί από την ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια στελεχών του κόμματος.

Αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του: «Αν κάτι προέκυψε από τη χθεσινή ημέρα, δεν είναι το ζήτημα μιας δήθεν σύλληψης ενός ανύπαρκτου κουκουλοφόρου, η οποία υποτίθεται ότι απετράπη αλλά η στοχοποίηση των μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και η αναίτια επίθεση σε ιστορικό στέλεχος του κόμματος, παρουσία αστυνομικού που έχει διατεθεί από την ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια των στελεχών του κόμματος».

Η «Κ» εξασφάλισε και φέρνει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο έχει αποτυπωθεί μέρος από τη σκηνή που πυροδότησε την αντιπαράθεση. Σ’ αυτό ο αστυνομικός με τα πολιτικά απεικονίζεται πράγματι εν μέσω γενικευμένης αναταραχής να παρεμβαίνει κατά τη στιγμή της προσαγωγής ενός διαδηλωτή.

Δεν προκύπτει πάντως με σαφήνεια ότι παρών στην επίμαχη σκηνή είναι κάποιο ιστορικό, αναγνωρίσιμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επεσήμανε στην ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής Αντιπολίτευσης».

