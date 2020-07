Πολιτική

Σαμαράς για Αγία Σοφία: Η Ευρώπη κοιμάται, η Δύση αυτοκτονεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λάβρος ο πρώην Πρωθυπουργός για την στάση της Ευρώπης έναντι της τουρκικής πρόκλησης.

«Η Ευρώπη κοιμάται, η Δύση αυτοκτονεί», τονίζει σε δήλωση του ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατραπεί σε τζαμί η Αγία Σοφία.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην προκλητικότητα του Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως δήλωσε, συγκεκριμένα, ο Αντώνης Σαμαράς, «στους 20 αιώνες ύπαρξης του Χριστιανισμού, η Αγία Σοφία είναι για περισσότερο από 1000 χρόνια ο πιο εμβληματικός και μεγαλειώδης Χριστιανικός ναός».

«Σήμερα μετατρέπεται ξανά σε τζαμί! Και οι παγκόσμιες αντιδράσεις, χλιαρές! Η Ευρώπη κοιμάται. Η Δύση αυτοκτονεί. Όποιοι δεν υπερασπίζονται την ταυτότητα και τον Πολιτισμό τους, αφανίζονται…», προσέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός.