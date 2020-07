Πολιτισμός

Αρβελέρ για Αγία Σοφία: δεν θα εκπλαγώ αν δακρύσουν τα ψηφιδωτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για δεύτερη "άλωση της Πόλης", κάνει λόγο η βυζαντινολόγος και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Ευρώπης.

Συγκλονισμένη από την απόφαση του Τούρκου προέδρου για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί εμφανίστηκε η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία τόνισε ότι «είναι η δεύτερη άλωσης της Πόλης. Η άλωση της Πόλης η πραγματική έγινε σήμερα»

«Αν ακούσω ότι τα ψηφιδωτά έχουν δακρύσει δεν θα εκπλαγώ, ούτε θα ρωτήσω για ποιον χτυπούν πένθιμα οι καμπάνες» είπε, για να προσθέσει «χτυπούν για όλη την Χριστιανοσύνη».

Η διακεκριμένη ιστορικός, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξέφρασε την άποψη ότι η εξέλιξη αυτή, που χαρακτήρισε ως «σκανδαλώδες δυστύχημα», καταδεικνύει τη βαρβαρότητα του γειτονικού μας λαού, «που δεν μπορεί να ξεχάσει κάθε χριστιανός».

Επικαλέστηκε δε μαρτυρία Τούρκου δημοσιογράφου ο οποίος υπογράμμισε ότι οι επέτειοι μνήμης για την άλωση της Πόλης καταδεικνύουν ότι όλα αυτά δεν ανήκουν στο τουρκικό λαό και πρέπει κάποια στιγμή να επιστραφούν.

Ο ελληνικός λαός θα λέει πάντα «Δέσποινα, μην πολυδακρύζεις, πάλι με χρόνια και καιρούς, πάλι δικά μας θα ‘ναι»

«Όταν ένας λαός έχει ανάγκη από τέτοιους συμβολισμούς για να διατηρήσει τη συνοχή του, απέχει πολύ από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και από τον Πολιτισμό τον δικό του» κατέληξε η κ. Αρβελέρ.