Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Αγία Σοφία: Απογοήτευση, αλλά…

Σε ήπιους τόνους η πρώτη αντίδραση της αμερικανικής διπλωματίας, μέσω του ΑΝΤ1, για την μετατροπή του Μνημείου σε τζαμί.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέφυγε να καταδικάσει ανοιχτά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και αρκέστηκε να εκφράσει την απογοήτευση του, για την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης από την οποία αναμένει να ακούσει τα σχέδια της, όπως αναφέρει, ώστε να μείνει το ιστορικό μνημείο προσβάσιμο σε όλους.

Σε σχετική ερώτηση του ΑΝΤ1, για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και την αλλαγή του καθεστώτος του Μνημείου, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε αποκλειστικά στον ανταποκριτή του σταθμού, Θανάση Τσίτσα, ως εξής:

«Είμαστε απογοητευμένοι από την απόφαση της Τουρκικής κυβέρνησης να αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας. Αυτό το κτίριο είναι ένα σημαντικό μέρος των "Ιστορικών τοποθεσιών της Κωνσταντινούπολης", Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σε αναγνώριση της πλούσιας πολυπολιτισμικής της Iστορίας.

Κατανοούμε ότι η τουρκική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της πρόσβασης στην Αγία Σοφία για όλους τους επισκέπτες και ανυπομονούμε να ακούσουμε τα σχέδιά της για συνεχή επιτήρηση της Αγίας Σοφίας για να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει προσιτή χωρίς εμπόδια για όλους».

Σημειώνεται ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε παρεμβεί τρεις φορές το τελευταίο διάστημα για την Αγία Σοφία, με κορυφαία την ισχυρή δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάικ Πομπέο, στις 2 Ιουλίου, με την οποία έκανε έκκληση στην κυβέρνηση της Τουρκίας να μη μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί.

Ο κ. Πομπέο είχε τονίσει τότε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν πως η αλλαγή του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας «μειώνει την κληρονομιά αυτού του αξιοθαύμαστου κτιρίου», το οποίο, μεταξύ άλλων, λειτουργεί ως «απαραίτητη γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις και κουλτούρες».