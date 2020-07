Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Αγία Σοφία: πρόκληση για την ιστορική μνήμη

Τι αναφέρει στο μήνυμα της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας για το οικουμενικό μνημείο που μετατρέπεται σε τζαμί.

«Η Αγία Σοφία, μνημείο με οικουμενικό χαρακτήρα, ανήκει στην ανθρωπότητα και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Είναι σύμβολο της ορθοδοξίας και ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου», αναφέρει σε δήλωση της η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Όπως σημειώνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «η απόφαση της Τουρκίας να την μετατρέψει σε τζαμί προκαλεί ευθέως την ιστορική μας μνήμη, υπονομεύει ανεπανόρθωτα τις αξίες της ανεκτικότητας και του διαλόγου των θρησκειών και επιφέρει σοβαρό πλήγμα στις σχέσεις της με την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα».