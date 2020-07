Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συνεχίζει να “καλπάζει” στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με το πρακτορεία Reuters ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων κατέγραψε νέο θλιβερό ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Ακόμη 774 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 στις ΗΠΑ το 24ωρο ως τις 20:30 χθες Παρασκευή (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Σάββατο ώρα Ελλάδας) από την ίδια ώρα της προηγουμένης, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει έτσι τους 133.969 νεκρούς στη χώρα η οποία έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ χτύπημα από την πανδημία στον πλανήτη σε απόλυτους αριθμούς, κατά τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η σχολή αυτή ιατρικής της Βαλτιμόρης καταμέτρησε παράλληλα 63.643 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 το 24ωρο αυτό. Ωστόσο το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, το οποίο κάνει δική του, ανεξάρτητη καταμέτρηση, μετέδωσε ότι καταγράφηκε ακόμη υψηλότερος αριθμός νέων κρουσμάτων χθες Παρασκευή, διευκρινίζοντας πως ήταν σχεδόν 69.000 και ότι σημειώθηκε νέο θλιβερό ρεκόρ, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Αφότου άρχισε να εξαπλώνεται η πανδημία του κορονοϊού στις ΗΠΑ, έχουν καταγραφεί πάνω από 3,18 εκατομμύρια κρούσματα μόλυνσης. Αλλά ο πραγματικός αριθμός τους πιθανόν είναι ακόμη πιο υψηλός, με δεδομένες τις δυσκολίες που υπήρχαν όσον αφορά την πρόσβαση σε τεστ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Ειδικοί φοβούνται ότι η καμπύλη των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 θα ακολουθήσει σύντομα την ίδια τροχιά με αυτή των μολύνσεων. Τις τελευταίες ημέρες, τόσο το Τέξας όσο και η Φλόριντα σπάνε το ένα πίσω από το άλλο θλιβερά ρεκόρ κρουσμάτων.

Ο Δρ. Άνθονι Φάουτσι, ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες και σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της κρίσης, έκρουσε επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου αυτή την εβδομάδα σε συνεντεύξεις που παραχώρησε. Ορισμένα τμήματα της χώρας, όπως η Νέα Υόρκη, έχουν μεν «ανακτήσει τον έλεγχο» της κατάστασης, εξήγησε την Πέμπτη στον ειδησεογραφικό ιστότοπο FiveThirtyEight, αλλά «ως χώρα, όταν συγκρινόμαστε με άλλες, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να πούμε πως τα πάμε καλά. Απλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο».

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ρόιτερς, οκτώ πολιτείες ανακοίνωσαν αύξηση-ρεκόρ των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων χθες: η Αλάσκα, η Τζόρτζια, το Άινταχο, η Λουιζιάνα, η Μοντάνα, το Οχάιο, η Γιούτα και το Ουισκόνσιν. Τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό αυξάνονται στις 44 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να υποβαθμίζει την εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, επισκέφθηκε χθες το Μαϊάμι, στη Φλόριντα, που έχει μετατραπεί πλέον σε μια από τις βασικές εστίες της πανδημίας. Όμως το ζήτημα της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης δεν βρισκόταν καν στην ημερήσια διάταξη της επίσκεψης του Ρεπουμπλικάνου, η οποία είχε επίκεντρο τη USSOUTHCOM, το μεικτό στρατηγείο που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια της Νότιας Αμερικής.