Πολιτική

Μητσοτάκης: προτεραιότητα της κυβέρνησης η προώθηση του ορεινού τουρισμού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την περιοχή των Τζουμέρκων και συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα της Παρασκευής την περιοχή των Τζουμέρκων όπου, αφού περιηγήθηκε στο Σπήλαιο Πραμάντων, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς στο Δημαρχείο Βόρειων Τζουμέρκων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, «Ο πρωθυπουργός, όπως κάνει σε κάθε επίσκεψή του ανά την Ελλάδα, άκουσε με μεγάλη προσοχή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής καθώς και τις προτάσεις που του έκαναν.

Στη διάρκεια της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προοπτική που έχουν οι παρθένες ορεινές περιοχές της Ελλάδας για τουριστική αξιοποίηση, η οποία θα συνδυάζεται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και ανάδειξη της ομορφιάς τους. Προσέθεσε ότι η φυσική ομορφιά της ορεινής Ελλάδας αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες και μπορεί να λειτουργήσει ως «συγκριτικό πλεονέκτημα» για τη χώρα μας, ενώ παράλληλα μπορεί να συνδυαστεί με τη γαστρονομία, τα αγαθά και τις δραστηριότητες που προσφέρει ο τόπος.

Τόνισε ότι η προώθηση του ορεινού τουρισμού αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Όταν μιλάμε για τουρισμό 365 μέρες τον χρόνο μιλάμε είτε για τουρισμό πόλεων, ο οποίος θα δώσει έμφαση κυρίως στην πολιτιστική μας κληρονομιά, είτε για τουρισμό που θα εκτιμήσει πρωτίστως την ενδοχώρα και πρωτίστως τους ορεινούς μας όγκους», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απαντώντας στα ζητήματα που έθεσαν οι πολίτες σχετικά με τη βελτίωση των υποδομών, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι δρομολογούνται οδικά έργα που θα βελτιώσουν την προσβασιμότητα στην περιοχή, ενώ επισήμανε τις επιπρόσθετες δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τη χρηματοδότηση πολύτιμων έργων.

«Ο προϋπολογισμός είναι μεγάλος, μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια, και μιλάμε επίσης για ένα πολύ έντονο δικό μου ενδιαφέρον να στηριχθούν ειδικά οι ορεινοί Δήμοι και να έχουν μία μεταχείριση ανάλογη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμπλήρωσε ότι θέλει να δει κάθε Δήμο να εντάσσει τουλάχιστον ένα σημαντικό έργο στο πρόγραμμα και να μεριμνά για την ολοκλήρωσή του.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στην ανάγκη να προστατευτούν οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι από τις ελληνοποιήσεις προϊόντων, μέτωπο στο οποίο η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών.

«Θα επιμείνουμε ακόμα περισσότερο, ώστε η ποιότητα να βρίσκει την τιμή που της αξίζει, διότι αν η ποιότητα δεν έχει τιμή, τότε δεν μπορεί να είναι εμπορικά συμφέρουσα για οποιονδήποτε κινείται σε αυτή την κατεύθυνση», επισήμανε, τονίζοντας ότι είναι άδικο κάποιοι να παίζουν παιχνίδια που εν τέλει να ζημιώνουν όσους εργάζονται σκληρά και έντιμα στον πρωτογενή τομέα.