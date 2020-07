Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εφιάλτης... χωρίς τέλος στη Βραζιλία

Για ακόμη ένα εικοσιτετράωρο ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 1.200.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι κατέγραψε 1.214 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 45.048 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει πλέον τους 70.398 νεκρούς επί συνόλου 1.800.827 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Τα δεδομένα που ανακοινώνουν οι βραζιλιάνικες υγειονομικές αρχές θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα από πολλά μέλη της επιστημονικής κοινότητας.