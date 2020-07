Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός συνεχίζει την επέλαση του στο Μεξικό

Εκατοντάδες θάνατοι και χιλιάδες νέα κρούσματα στον ημερήσιο απολογισμό.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι κατέγραψε άλλους 665 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 6.981 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, με τον επίσημο απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα να φθάνει τους 34.191 νεκρούς επί συνόλου 289.174 ανθρώπων που προσβλήθηκαν.

Ο Μεξικανός υφυπουργός Υγείας Ούγο Λόπες-Γκατέλ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο πραγματικός απολογισμός της πανδημίας πιθανόν είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που καταγράφεται επίσημα.